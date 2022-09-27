. Ziynet Sali: 'Eşimle birlikte son konserimiz'
  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ziynet Sali: 'Eşimle birlikte son konserimiz'

Geçtigimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Ziynet Sali, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2019 yılı Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi aldığı kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile eylül ayında hayatını birleştiren şarkıcı, eşiyle aynı sahneyi paylaşması hakında konuştu.

Ekleme: 27.09.2022 - 01:01 Güncelleme: 27.09.2022 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Uzun bir aradan sonra memleketinde sahne aldığını belirten Ziynet Sali, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Bu yaz hiç tatil yapmadığını dile getiren şarkıcı, "Ayağım suya girmedi. Yaklaşık bir hafta daha burada kalarak tatil yapacağım" dedi.

Ziynet Sali: 'Eşimle birlikte son konserimiz'

"BİR YANIM BURUK KALDI"

Ziynet Sali, eşi Erkan Erzurumlu ile aynı sahnede olmanın avantajlarını soran muhabirlere, "Bu aynı sahnede yer aldığımız son konserimiz, artık yollarımızı ayırıyoruz. Ona kalsa bir yıl önce ayrılıcaktık ama ben bırakmıyordum. Artık kendi projelerine yoğunlaşacak. Bir yanım buruk kaldı" yanıtını verdi.

Ziynet Sali: 'Eşimle birlikte son konserimiz'

"EŞİM SAHNE KIYAFETLERİME KARIŞMAZ"

"Evlenmeden önce daha cesur sahne kıyafetleri tercih ediyordunuz?" yorumu üzerine sanatçı, "Eşim sahne kıyafetlerime karışmaz ama tabii ki evlendikten sonra daha dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM SAHNEMDE MÜZİK, EĞLENCE, AŞK OLUR"

Son dönemde sanatçılarım sahnede yaşadığı tatsız olaylara değinen Ziynet Sali, "Tabii ki çok üzücu olaylar ancak benim sahnemde böyle şeyler olmaz. Müzik, eğlence ve aşk olur" şeklinde konuştu.

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
HDP'li Hasip Kaplan! 'İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim'
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı!
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi! Bazı hayallerin kurulması ihanettir
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​...
Rusya, ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete rakamlarla tepki: İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Hiçbir şekilde dengimiz değil olamaz da'
CHP'den Tanju Özcan'a bir yıl geçici çıkarma cezası...
Dışişleri'nden İsrail'e kınama...
Başkan Erdoğan 'Tripoliçe Katliamı'nı kutlayanlar hesap vermeli' dedi! Tripoliçe Katliamı'nda ne oldu?
FETÖ'nün 'Ankara mezun sorumlusu' İsa Gündüz'e 10 yıl hapis cezası...
​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri sonrası Türkiye harekete geçti: Yunan büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar
Dikkat çeken iddia: Protestolardan çekinen Putin gizli sarayına kaçtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya 'SİHA' mesajı: Memnuniyetle karşılarız
Kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi