. Ziynet Sali: 'Eşimle birlikte son konserimiz'

Uzun bir aradan sonra memleketinde sahne aldığını belirten Ziynet Sali, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Bu yaz hiç tatil yapmadığını dile getiren şarkıcı, "Ayağım suya girmedi. Yaklaşık bir hafta daha burada kalarak tatil yapacağım" dedi."BİR YANIM BURUK KALDI"Ziynet Sali, eşi Erkan Erzurumlu ile aynı sahnede olmanın avantajlarını soran muhabirlere, "Bu aynı sahnede yer aldığımız son konserimiz, artık yollarımızı ayırıyoruz. Ona kalsa bir yıl önce ayrılıcaktık ama ben bırakmıyordum. Artık kendi projelerine yoğunlaşacak. Bir yanım buruk kaldı" yanıtını verdi."EŞİM SAHNE KIYAFETLERİME KARIŞMAZ""Evlenmeden önce daha cesur sahne kıyafetleri tercih ediyordunuz?" yorumu üzerine sanatçı, "Eşim sahne kıyafetlerime karışmaz ama tabii ki evlendikten sonra daha dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı."BENİM SAHNEMDE MÜZİK, EĞLENCE, AŞK OLUR"Son dönemde sanatçılarım sahnede yaşadığı tatsız olaylara değinen Ziynet Sali, "Tabii ki çok üzücu olaylar ancak benim sahnemde böyle şeyler olmaz. Müzik, eğlence ve aşk olur" şeklinde konuştu.