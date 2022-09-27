. Yasemin Allen'dan örnek hareket...
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Yasemin Allen'dan örnek hareket...

Oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz haftalarda İstanbul’un Karadeniz kıyı şeridinde birikmiş olan atıklar sebebiyle oluşan çevre kirliliğini ve canlılara verdiği zararlardan ötürü insanları duyarlı olmaya çağıran paylaşımlarda bulunmuştu.

Ekleme: 27.09.2022 - 01:04 Güncelleme: 27.09.2022 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
Yasemin Allen, 25 Eylül Pazar günü yaklaşık 30 kişinin katıldığı bir etkinlikte Rumeli Feneri Kalesi'nin hemen yanında bulunan koyda atık temizliğine katıldı. Sadece yarım saatte 101 kiloyu aşan atığı toplamayı başaran grup, gözle görülebilir gerçek bir etki yaratmanın mutluluğuyla alandan ayrıldı.

Yasemin Allen'dan örnek hareket...

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarda, insanların bireysel farkındalıklarının toplumsal hareketlere dönüşmesinin yaratacağı farkların çok büyük olabileceğini ve bu hareketin geleceğimiz için önemini vurguladı.

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