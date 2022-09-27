. Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak
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Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak

2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl hapsi istendi.

Ekleme: 27.09.2022 - 17:49 Güncelleme: 27.09.2022 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın adı, vergi kaçırma suçlamasıyla gündeme geldi…

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edilmişti. Shakira’nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacağı dava, mahkeme tarafından bugün onaylandı.

Duruşma tarihi belli değil

İHA’nın haberine göre; İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis ve para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Duruşmanın tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Shakira’nın itirazları reddedilmişti
Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.

Shakira, vergi kaçakçılığından yargılanacak


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