. Serdar Ortaç'tan flaş açıklama!

Serdar Ortaç, komedyen Doğu Demirkol'un yönelttiği "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerine çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Chloe Loughnan'la evliliği tek celsede biten, son olarak meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisi de sona eren ünlü şarkıcı, "Bir kız terk ediyorsa diye üzülüyorsa bu 20'likler, yazıklar olsun" sözleriyle de dikkat çekti."KIZ GÜNLÜK TUTUYORMUŞ"Evlenmeden önce Litvanyalı sevgilim olmuştu. 6-7 aydır birlikteyiz. Uyandık, yatağın şiltesinin altında bir şişlik var. Kız banyoya indi. Zengin zamanlarım, öyle bir ev. Deli gibi aşığım. Şilteyi kaldırdım, bir günlük var. Kız günlük tutuyormuş. Günlüğü açtım, Litvanya bir şeyler yazıyor. 'Şunları bir tercime ettirsem de, ne yazmış anlasam' dedim. Fotoğrafını çektim, ertesi gün Türkçeye tercüme ettirdim."ULAN YEDİ AYDIR KOYNUMDASIN"Serdar Ortaç, "Günlükte üçüncü sayfa; 'benim burada ne işim var? Evimden gelip, burada ne yapıyorum? Bu herifle neden altı aydır birlikteyim? Allah'ım bana yardım et'. 'Aldatıldın mı' diyorsun ya, aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle. Defol git Litvanya'ya, nereye gidiyorsan! Ama bunu yazma. Aldatıldım mı, sanmıyorum. Bu aldatmadan da berbat. Kız 'Benim burada ne işim var?' diyor. Ulan yedi aydır koynumdasın!" ifadelerini kullandı."BENİ BIRAKIRSA ÜZÜLMEM"Aşkın içindeyim, deli gibi aşığım. Kız mutlu görünüyor, ben öyle zannediyorum. Onu yüzüme söyleseydi ne güzel olurdu. El sıkışacağım, 'Çok teşekkür ederim aşkım bana yaşattığın her şey için' diyeceğim. Allah yardımcın olsun, selametle' deyip ayrılacağım. Hiç koymaz, yani üzülmem. Aşık olurum ama beni bırakırsa üzülmem. Ben her şeyi kabullenirim, Allah ne verdiyse kabul ederim. Bunu mu verdi veya ayağım mı gitti, kabul. Hiç ayağım topallamamış gibi baştan başlarım. Bir kız terk ediyorsa diye üzülüyorsa bu 20'likler yazıklar olsun. Bunu sakın yapmayın!