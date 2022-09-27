. Merve Özbey'den 'çocuk' açıklaması
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Merve Özbey'den 'çocuk' açıklaması

Ünlü şarkıcı, kızı ve oğlunu Instagram hesabından 'Tek çocuk hiç çocukmuş' notuyla paylaştı.

Ekleme: 27.09.2022 - 09:14 Güncelleme: 27.09.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, iki yıl önce Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuş, mutlu evliliğini bebekle taçlandırmıştı.

Geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren ünlü şarkıcı, 12 Mart tarihinde bir kez daha anne olacağını "Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor" diyerek müjdelemişti. Ağustos ayında doğum öncesi son kez sahneye çıkan Merve Özbey, 16 Eylül 2022'de ikinci kez anne oldu.

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın tadını çıkaran ve çocuklarıyla ilgilenen Merve Özbey, kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaştı.

Merve Özbey'den 'çocuk' açıklaması

"Bir tek emzik krizimiz var"
Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş, kesin bilgi yayabiliriz." notunu düştü.
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