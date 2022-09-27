. Mehmet Dinçerler'den geri adım!
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Mehmet Dinçerler'den geri adım!

Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler boşanma sürecine girmişlerdi. Bu dönemde Hadise, sosyal medya hesaplarında evliliğine dair her şeyi kaldırırken Mehmet Dinçerler ise sosyal medya hesaplarını kapatmayı seçmişti. Ünlü isimden bu konuda geri dönüş geldi.

Ekleme: 27.09.2022 - 10:20 Güncelleme: 27.09.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Hadise tam 5 ay önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmişti. Mutlu bir yuvaları olduğu bilinen çiftten beklenmedik bir şekilde ayrılık kararı gelmişti. Magazin basını bu ayrılığın nedenini sorgularken, Mehmet Dinçerler boşanma kararı sonrası sosyal medyaya dair tüm hesaplarını kapattı. Hadise'ye, basında yer aldığı gibi işi ile alakalı hiçbir psikolojik baskıda bulunmadığı açıklamasını yapan ünlü iş insanı, daha sonra vedasını paylaşmıştı.

Hadise'den boşanmaya hazırlanan Mehmet Dinçerler'den geri adım!

Mehmet Dinçerler kapattığı Instagram hesabını geri açarak sosyal medyaya geri dönüşünü gerçekleştirdi. Ünlü iş insanı, kısa bir süre önce de yurt dışına giderken görüntülenmişti.

Mehmet Dinçerler'den geri adım!




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