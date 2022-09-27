. Esra Ceyhan kızıyla fotoğraf paylaştı...
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Esra Ceyhan kızıyla fotoğraf paylaştı...

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren sunucu Esra Ceyhan, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak kızı Ayşe ile çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Ceyhan, "Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar. Genç kız gibi görünmeye çalışan anneler. Ve aynı karede yer aldıklarında tuhaf, doğallıktan uzak fotoğraflar..." sözleriyle sitem etti. İşte ünlü ismin paylaşımına düştüğü o not...

Ekleme: 27.09.2022 - 22:30 Güncelleme: 27.09.2022 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
'Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar ekranlarda boy gösteren gündüz kuşağı programı sunucusu Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2006'da kızı Ayşe'yi kucağına almıştı. Ancak ünlü çift, 17 yıllık evliliklerini 2009 yılında noktalamıştı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ceyhan, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz nisan ayında 16 yaşına basan kızının doğum gününü kutlayan ünlü isim, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaşmıştı.

"ŞÜKRAN DOLU TEMENNİLERİMİ SUNUYORUM"

Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de "Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle teşekkür etmişti.

Esra Ceyhan kızıyla fotoğraf paylaştı...

"BU ACELE NİYE?"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Esra Ceyhan, son olarak kızıyla verdiği bir poz takipçilerinin beğenisine sundu. 53 yaşındaki Ceyhan'ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Ceyhan, paylaşımına düştüğü notta, şu ifadeleri kullandı:


Son yıllarda, özellikle de son zamanlarda henüz ergenlik dönemini yaşayan genç kızlar öyle tuhaf görünüyorlar ki, üzülüyorum. Yaş 15-16 ama görüntü 30-35. Neden? Bir daha bu zamanları yaşama şansınız olmayacak ki, neden?

"Saçlar boyalı, röfleli, yüzler aşırı makyajlı, tırnaklar takma" diyen ünlü sunucu, "Gerek var mı bu kadar abartmaya, yaşının güzelliğini, tazeliğini taşımak dururken bu acele niye? Bir kız çocuğunun hem ilk rol modeli, hem de öykündüğü ilk kadın olan anneler neredeler, olup biteni fark etmiyorlar mı? Küçük birer kadın gibi görünen ergen kızlar… Genç kız gibi görünmeye çalışan anneler. Ve aynı karede yer aldıklarında tuhaf, doğallıktan uzak fotoğraflar. Bazı anneler zamana meydan okumak adına estetikten, kozmetikten yaralanıp gençleşmeye çalışırken, çocukları da alabildiğine kadınsı olma yolunda ilerliyorlar. Böylece anne ile kızının yaşı da birbirine yaklaşmış oluyor herhalde… İnsan hayatında evreler vardır. Ergenlik de bunlardan biri, hatta belki de yetişkin olma yolunda ilerlerken en önemlisidir. Evreler atlandığında, olması gerektiği gibi yaşanmadığında gelişme basamağı eksik kalır kanımca. Birini sindirmeden, bir diğerine hızlı bir geçiş yapılmıştır zira" şeklinde konuştu.

Esra Ceyhan kızıyla fotoğraf paylaştı...

"ABLA KARDEŞ GİBİ GÖRÜNÜYORSUNUZ"

Ceyhan, sözlerini; "Ve anneler; tanınmış ya da tanınmamış olun, kim olursanız olun, kendinize bakın, sağlıklı kalın, güzel görünün, hakkınız ama tamamen içinize dönük olmasın benliğiniz… Ve ne kadar ince, zarif, güzel olsanız da, bir şeyi asla aklınızdan çıkarmayın. Siz kızınızın ablası falan değilsiniz, annesisiniz. Abla-kardeş gibi görünüyorsunuz iltifatları hoştur, güzeldir ama kendini bu iltifatlara kaptırıp anne mi, abla mı olduğunu şaşırmak pek de güzel değildir. Anne direksiyon hakimiyetini kaybederse kaza olur, kayıplar yaşanır. Ve anneler davranışlarınızla başka bir konuda daha kızınıza ilham oluyorsunuz. Dikkat edin. İleride onun nasıl bir anne olacağı konusunda. Sadece kadın olarak değil, yarının annesi, eşi olarak da sizi örnek alacak o küçük kız. Çocukların ve ergenlerin ilk ihtiyacı kendilerini dinleyen ve anlamaya çalışan ebeveynlerdir. Yoksa yavrular; duvarlarında kocaman çatlaklar olan küçük dünyalar kurarlar" diyerek noktaladı.

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