. Emine Ün yeni sevgilisini paylaştı

9 yıl önce hayatını iş insanı Tolga Karataş ile birleştiren Emine Ün’ün eşi ve kız kardeşi Mine Ün’ün yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.Özel hayatında zor günler yaşayan Emine Ün, 9 yıllık evliliğini ihanet iddialarının gölgesinde noktalarken yeni aşkını da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmayı ihmal etmedi.45. doğum gününde yaptığı paylaşımla yeni aşkını ilan eden Emine Ün'ün gönderisine yorum ve beğeni yağdı.Ün'e takipçilerinden tebrik mesajları gelirken, oyuncunun Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru da fotoğrafa 'kalp' emojisi koydu.