. Dila Tarkan'dan duygusal paylaşım!
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Dila Tarkan'dan duygusal paylaşım!

Geçtiğimiz ay oğlu Luca Kartal'ı dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Dila Tarkan, birkaç hafta önce hastaneden çıkarken görüntülenmişti. Fit hali dikkat çeken Tarkan'dan bebeğiyle yeni paylaşımlar geldi. Oğlu için dua yapan çiçeği burnunda anne, organizasyondan kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, Luca Kartal'ın yüzünü de ilk kez gösterdi.

Ekleme: 27.09.2022 - 22:27 Güncelleme: 27.09.2022 - 22:29 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, uzun süredir birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile geçtiğimiz mart ayında Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturmuştu. İkiliyi ki gün iki gece süren özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmamıştı.

ANNE OLDU

Mutlu evliliği devam eden ve ilk kez anne olmak için gün sayan Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti. Ancak oğlunu eylül ayında kucağına almayı bekleyen Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye dönmüştü. Hemen ameliyata alınan sosyetik güzel, 27 Ağustos günü oğlunu dünyaya getirmişti.

Dila Tarkan'dan duygusal paylaşım!

"MUTLULUKTAN UÇUYORUZ"

Güzel haberi Dila'nın kardeşi Sima duyurmuş ve hastane odasında ablasıyla çekilen karesini; "Yunan Adaları'ndan acil dönüş yapıldı. Çünkü bebişimiz sürpriz bir şekilde erken gelmeye karar verdi. Diloş da bebiş de çok iyiler. Mutluluktan uçuyoruz" notuyla paylaşmıştı.

Dila Tarkan'dan duygusal paylaşım!

ANNE-BEBEĞİN İLK KARŞILAŞMASI

Anne olmanın tadını çıkaran 29 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından doğumhanede yaşadıklarını "Luca Kartal Doğruer evde" notuyla paylaşmıştı. Böylece oğlunun adını ilk kez açıklayan DilaTarkan'ın bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi görmüştü. Hamilelik süresince eşine destek veren Dağhan Doğruer, doğumhanede de eşini yalnız bırakmamıştı. Doğruer, oğlunun göbek bağını kesmişti.

Dila Tarkan ve minik oğluna binlerce beğeni ve "Çok güzelsiniz, dünyamıza hoş geldi", "Uzun sağlıklı, huzurlu yılları olsun Kartal bebeğin", "Sağlıkla büyüsün" şeklinde yorum gelmişti.

Dila Tarkan'dan duygusal paylaşım!

"MİNNOŞUMUN DUASINI DA YAPTIK"

Şimdilerde bebeği ile ilgilenen Dila Tarkan, oğlunun duası için bir organizasyon düzenledi. Luca Kartal ile objektif karşısına geçen ünlü isim, paylaşımna; "Benim lokumum bugün bir aylık oldu. Minnoşumun duasını da yaptık" notunu düştü. 29 yaşındaki ünlü isim, eşi Dağhan Doğruer ve oğluyla çekilen fotoğrafında da Luca Kartal'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

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