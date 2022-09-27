. Dila Tarkan'dan duygusal paylaşım!

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, uzun süredir birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile geçtiğimiz mart ayında Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturmuştu. İkiliyi ki gün iki gece süren özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmamıştı.ANNE OLDUMutlu evliliği devam eden ve ilk kez anne olmak için gün sayan Dila Tarkan, sekiz aylık hamileyken eşi ile tatile gitmişti. Ancak oğlunu eylül ayında kucağına almayı bekleyen Tarkan, bebek erkenci davranınca apar topar Türkiye'ye dönmüştü. Hemen ameliyata alınan sosyetik güzel, 27 Ağustos günü oğlunu dünyaya getirmişti."MUTLULUKTAN UÇUYORUZ"Güzel haberi Dila'nın kardeşi Sima duyurmuş ve hastane odasında ablasıyla çekilen karesini; "Yunan Adaları'ndan acil dönüş yapıldı. Çünkü bebişimiz sürpriz bir şekilde erken gelmeye karar verdi. Diloş da bebiş de çok iyiler. Mutluluktan uçuyoruz" notuyla paylaşmıştı.ANNE-BEBEĞİN İLK KARŞILAŞMASIAnne olmanın tadını çıkaran 29 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından doğumhanede yaşadıklarını "Luca Kartal Doğruer evde" notuyla paylaşmıştı. Böylece oğlunun adını ilk kez açıklayan DilaTarkan'ın bebeği ile ilk karşılaşmasının yer aldığı görüntüler büyük ilgi görmüştü. Hamilelik süresince eşine destek veren Dağhan Doğruer, doğumhanede de eşini yalnız bırakmamıştı. Doğruer, oğlunun göbek bağını kesmişti.Dila Tarkan ve minik oğluna binlerce beğeni ve "Çok güzelsiniz, dünyamıza hoş geldi", "Uzun sağlıklı, huzurlu yılları olsun Kartal bebeğin", "Sağlıkla büyüsün" şeklinde yorum gelmişti."MİNNOŞUMUN DUASINI DA YAPTIK"Şimdilerde bebeği ile ilgilenen Dila Tarkan, oğlunun duası için bir organizasyon düzenledi. Luca Kartal ile objektif karşısına geçen ünlü isim, paylaşımna; "Benim lokumum bugün bir aylık oldu. Minnoşumun duasını da yaptık" notunu düştü. 29 yaşındaki ünlü isim, eşi Dağhan Doğruer ve oğluyla çekilen fotoğrafında da Luca Kartal'ın yüzünü ilk kez gösterdi.