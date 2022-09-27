. Bilal Yiğit Koçak panik yaptı!

Bilal Yiğit Koçak, yanındaki arkadaşını soran basın mensuplarına "Asistanım olur" yanıtını verdi. Görüntülendiğini fark eden arkadaşının ise yüzünü gizlemesi dikkatlerden kaçmadı."İLİŞKİMİZİ BİLİYORLAR"Genç oyuncu, geçtiğimiz aylarda milli atlet Berfe Sancak ile SnobMagazin objektiflerine takılmış ve "Birlikte sosyal medyada paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama arkadaşlarımız ve bizi takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" sözleriyle aşk yaşadıklarını açıklamıştı.