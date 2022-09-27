Bilal Yiğit Koçak panik yaptı!
'Kardeşlerim' dizisinde rol alan Bilal Yiğit Koçak, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşıyla görüntülenen 27 yaşındaki oyuncu, kısa süreli panik yaşadı.
Bilal Yiğit Koçak, yanındaki arkadaşını soran basın mensuplarına "Asistanım olur" yanıtını verdi. Görüntülendiğini fark eden arkadaşının ise yüzünü gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.
"İLİŞKİMİZİ BİLİYORLAR"
Genç oyuncu, geçtiğimiz aylarda milli atlet Berfe Sancak ile SnobMagazin objektiflerine takılmış ve "Birlikte sosyal medyada paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama arkadaşlarımız ve bizi takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" sözleriyle aşk yaşadıklarını açıklamıştı.
"İLİŞKİMİZİ BİLİYORLAR"
Genç oyuncu, geçtiğimiz aylarda milli atlet Berfe Sancak ile SnobMagazin objektiflerine takılmış ve "Birlikte sosyal medyada paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama arkadaşlarımız ve bizi takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" sözleriyle aşk yaşadıklarını açıklamıştı.