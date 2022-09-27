. Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı...
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Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı...

Oyuncu Bensu Soral, eski telefon numarasını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında uyarıda bulundu. Yaşanan durumla ilgili hukuki sürecin başladığını söyleyen oyuncu, "Adımı kullanarak para istiyor" dedi.

Ekleme: 27.09.2022 - 00:51 Güncelleme: 27.09.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü oyuncu Bensu Soral (31), 2018 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Hakan Baş (39) ile iki hafta önce Muğla Göcek'te çıktığı tekne tatilindeki mutlulukları hatırlatılınca, 'Tatilimiz güzel geçti, keyifliydi, dinlendik bol bol” dedi.

Soral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533***88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler.'

Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı...

'HER EVLİLİKTE OLAN ŞEYLER'

Güzel oyuncu, 'Hakan Baş'la boşanma aşaması sürecini nasıl atlattınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

Çok şükür atlattık. Hiç öyle bir şey yok artık. Her evlilikte olan şeyler. Aslında bizim evliliğimize baktığımızda ekstra bir sorunumuz olmadığını fark ettik. Herhalde basiretimiz bağlandı. Şu an çok mutluyuz, çok şükür.

Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı...

“BABA İLE DAYI KARIŞIMI”

İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ablası Hande Soral'ın anne olmasıyla teyzelik sevinci yaşayan Bensu Soral'a, Ali bebeğin kimse benzediği sorulunca, 'Baba ile dayı karışımı, biz de karar veremiyoruz. Büyüyünce çıkacak ortaya, çok tatlı. İlk kucağıma aldığımda inanamadık, 'Bu bizim mi?' diye. Müthiş bir duygu, eminim herkes aynı şeyi yaşıyordur. Birbirimizi tanıdıkça parçamız gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Bensu Soral'dan dolandırıcılık uyarısı...

'BİZİM ZATEN NEYİNE ÖZENEYİM'

'Anneliğe özendiniz mi?' sorusu üzerine oyuncu; 'Bizim zaten, neyine özeneyim' şeklinde yanıt verdi.

Bensu Soral, eski telefon numarasıyla dolandırıcılık yapıldığına daie bir uyarıda bulundu. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533***88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler.

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