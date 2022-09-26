. Vefat eden oğlunun doğum gününü kutladı!

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ı, 2020 yılında henüz dokuz yaşındayken kaybetmişti. 45 yaşındaki acılı anne, lenfomaya yenik düşen oğlunun ikinci ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırmıştı. Pars ile fotoğraflarını yayınlayan Ebru Şallı, "Ponçiğim sen benimlesin. İki yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım. Seni tarifsiz seviyorum" notunu yazmıştı.Hikaye bölümünden de art arda Pars paylaşımları yapan eski manken; "Meleğim", "Aşk", "Bal", "Kalbim," Ponçiğim" mesajlarıyla, kaybettiği oğluna seslenmişti."O GÜNDEN BERİ İKİ TİŞÖRTÜYLE YATAĞA GİRİYORUM"Ömür Sabuncuoğlu’nun kız çocuklarının eğitimine destek olmak için ünlüleri bir araya getirdiği üçüncü kitabı 'Sizin Öykünüz'de Ebru Şallı’nın oğluna yazdığı mektup da yer almıştı. Oğlu Pars’ın kaybı ile tarifsiz bir acı yaşayan Şallı, hislerini ilk kez yazıya dökmüştü.“En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım dokuz yıl boyunca. O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı. Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim.""İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"Oğlunun acısıyla sarsılan ve zor günler geçiren Ebru Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı. Her fırsatta özlemini dile getiren Şallı, sayfasında oğlunun fotoğraflarını paylaştı.Ebru Şallı fotoğrafların altına, 'İyi ki doğdun meleğim. İyi ki, iyi ki, iyi ki senin gibi bir melekle yaşadım ben... Çok şanslıyım… Ben hep seninleyim Ponçiğim hep' notunu düştü.