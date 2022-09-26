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Ünlü çiftten yeni paylaşım!

Önümüzdeki ay oyuncu Merve Boluğur ile nikah masasına oturması beklenen DJ Mert Aydın, Instagram hesabından müstakbel eşi ile yavru bir maymunu beslerken çekilen karelerini paylaştı. Büyük ilgi gören fotoğrafa Boluğur'un yaptığı yorum, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 26.09.2022 - 01:04 Güncelleme: 26.09.2022 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi almıştı. Heyecandan gözleri dolan Boluğur, Aydın'ın teklifi karşısında, "Sonsuza kadar evet" cevabını vermişti. Ünlü oyuncu, evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından da paylaşıp, "I said yes (evet dedim) kocam" notunu düşmüştü.

BOLUĞUR'A GELEN MESAJ KRİZ ÇIKARDI!

Sevgilisi DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan ve 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girmesi beklenen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ise Aydın ile Nişantaşı City’s'de araç beklerken görüntülenmişti. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşılmıştı.

Araba beklerken "O benim arkadaşım" şeklinde konuştuğu gözlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın tartıştığı görüntüler kameralara yansımıştı. Tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamayan oyuncunun, evlilik planları yaptığı Aydın'a "Yeter artık kes sesini!" diyerek bağırdığı duyulmuştu.

Ünlü çiftten yeni paylaşım!

"DÜĞÜN TELAŞI BİZİ YORDU"

Tartışma sonrası kendilerini görüntülenen basın mensuplarına "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" diyen Mert Aydın, "Düğün nasıl olacak?" sorularını geçiştirmek istemişti. Daha sonra aynı arabaya binerek AVM'den ayrılan ikili, başka bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

"EN BÜYÜK HEDİYEM YANIMDA"

Önceki gün de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Merve Boluğur ile Mert Aydın'dan basın mensuplarına "Bugün benim doğum günüm" demişti. Sevgilisi Mert Aydın’ın elindeki paketin dikkat çekmesi üzerine muhabirler, "Mert Bey’in hediyesi bu sanırım?" diye sormuştu. Boluğur önce cevap vermek istememişti, ardından da sosyal medya hesabından paylaştığı gibi sevgilisini işaret ederek; "Benim en büyük hediyem yanımda" cevabını vermişti. Böylece, ikilinin arasındaki buzların eridiği ortaya çıkmıştı.

Ünlü çiftten yeni paylaşım!

"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"

Son olarak ünlü çiftten DJ Mert Aydın, 36.3 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından müstakbel eşi Boluğur ile yavru bir maymunu besledikleri anda çekilen karalerini paylaştı. Aydın, kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafına güzel oyuncuyu da etiketleyerek, "Her şey seninle güzel" notunu yazdı. Merve Boluğur da nişanlısına kayıtsız kalamayarak, "Tapulu kocam" yorumunda bulundu.

Oyuncunun yorumunu görenler, "Tamam tapusu sende", "Nasıl güzel yorum ama" ve "Bir dahaki yorum 'Boşuna bakmayın, tapusu bende' olmalı" gibi cevaplar yazarken; ünlü çiftin fotoğrafına ise "Cidden çok yakışıyorsunuz", "Beraberken çok güzelsiniz" ve "Çok mutlu olun" gibi yorumlar yapıldı.
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