Tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz ay Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir; önceki günlerde siyah etek-bluz takımıyla objektif karşsına geçti. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı pozları binlerce beğeni ve yorum alırken, giydiği kıyafetlerin bedeli de ortaya çıktı.

28 Ağustos'ta görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, adeta yılın düğününe imza atmıştı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törende üç farklı gelinlik giyen oyuncunun ilk seçimi sosyal medyada gündem olmuştu. Özdemir'in gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Oğuzhan Koç'un da ayakkabıları de çok konuşulmuştu. Şarkıcının kalın tabanlı ayakkabılarına yorum yağmıştı.



Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Özdemir, düğünün ardından ise balayından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam etmişti.



"ÖYLE DÜNYAYI KURTARAMAZSINIZ"



Özdemir, geçtiğimiz günlerde L’officiel dergisine verdiği röportajda ise aşk hakkında konuşmuştu. Oyuncu, üzülmekten korktuğu için aşkını gizleyenlere seslenmişti:



Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi.



"GALİBA MERAKIMIZ KALMADI"



Aşkın da artık 'tüketilebilen bir ürüne dönüştüğünü' söyleyen ünlü isim, "Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda. Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.



"GÜN GİBİ GÜN"



30 yaşındaki Demet Özdemir, tüm bunların ardından geçtiğimiz günlerde 15.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı. Siyah bir etek ve bluz giyerek kamera karşına geçen ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine beyaz kalp emojisi ekleyerek, "Gün gibi gün" notunu yazdı.



Güzel oyuncunun kısa sürede 930 binden fazla beğeni ve 7 bine yakın yorum alan gönderisi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Takipçileri, Özdemir'e; "Muhteşem gülümseme", "Sen bir şahesersin" ve "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar yazdı. Oğuzhan Koç da eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayarak, kalp emojisiyle beğenisini gösterdi.



FİYATI ORTAYA ÇIKTI



Başarılı oyuncunun şık ve sade tarzının bedeli ise, kısa süre sonra ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı hesaba göre; Özdemir'in giydiği bluz ve etekten oluşan, ünlü bir markaya ait takımın fiyatı; 4 bin 495 TL değerinde.