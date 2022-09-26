. Sürpriz aşıklar baş başa eğlendi!
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Sürpriz aşıklar baş başa eğlendi!

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic yeni bir aşka yelken açtı. Çiçeği burnunda sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinin ardından soluğu Oligark'ta aldı. Çift, trafik yoğunluğundan dolayı el ele yürüyerek mekana geldi.

Ekleme: 26.09.2022 - 01:00 Güncelleme: 26.09.2022 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic, 'tatlıcı' lakaplı Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşklarını gizlemeyen ikili, ilk kez el ele görüntülendikten sonra Danla Bilic, sosyal medya üzerinden bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem olmuştu.

Sürpriz aşıklar baş başa eğlendi!

"YUSUF'A 'ABİ' DİYORDUM"

27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini açıklamıştı. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum" yanıtını vermişti.

Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz ocak ayında Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı almıştı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı görülmüştü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden iş insanı Yusuf Engin ile Danla Bilic, ayrılık haberleriyle ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Danla Bilic, attığı tweetle herkesi şaşırtmıştı. Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye seslenen ünlü isim, Engin ile barıştığını duyurmuştu.

Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Komik adamdır" notunu düşmüştü.

Sürpriz aşıklar baş başa eğlendi!

"ÇOKTAN BİTTİ"

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ve paylaşım yapmayan ikiliden Danla Bilic, önceki gece Bebek'deki bir mekana girerken objektiflere yansıdı. Yazın başında tekrardan barıştığı Yusuf Engin ile tatil yapan Bilic, aşk sorularına, "Çoktan bitti" yanıtını verdi. Ardından teşekkür eden fenomen, arkadaşları ile mekana girdi.

Sürpriz aşıklar baş başa eğlendi!

ÇİÇEĞİ BURNUNDA AŞIKLAR

Çiçeği burnunda sevgililer Kubilay Aka ve Danla Bilic, şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinin ardından soluğu Oligark'da aldı. Trafik yoğunluğundan dolayı yürüyerek mekana gelen yeni sevgililer, konserin ardından baş başa eğlenmeye devam etti. Çift, çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt vermeden araçlarına binerek oradan ayrıldı.

Kubilay Aka daha önce Vatanım Sensin dizisinden rol arkadaşı Miray Daner ile aşk yaşamış, güzel oyuncuyu aldattığı yönündeki haberlerin gölgesinde ilişkileri son bulmuştu.

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