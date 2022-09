Sinan Akçıl'dan kafa karıştıran cevabı!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ikinci evliliği, geçtiğimiz mayıs ayında bitmişti. İlk ayrılığa Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin zemin hazırladığı konuşulurken, ikinci krizde ise oyuncunun, Akçıl'ın baba olma isteğini geri çevirmesinin etkisi olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz gün yardımcısıyla bir mekandan çıkarken görüntülenen Akçıl, gazetecilerin 'sevgili' sorusuna kafa karıştıran bir yanıt verdi.

Geçtiğimiz ay 'Masal Şatosu'nun devam filmi ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir' galasına katılan Sinan Akçıl, 'Şu andan itibaren dört çocuk istiyorum. Karar verdim. Kafamda da biri şekilleniyor, kimden yapacağıma da düşünmeye başlıyordum' sözleriyle şaşırtmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna ise 'Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum' yanıtını vermişti.





Başından iki evlilik geçen Sinan Akçıl, 'Evliliğe sıcak bakıyorum, evlilik bana uzak değil. Çok güzel bir deneyim yaşadım ama daha güzel deneyimlere hazırım' ifadelerini de kullanmıştı.



'KENDİ YÜZÜĞÜM SANIYORDUM'



Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de halk konseri düzenleyen ünlü isim, muhabirlerin; 'Burcu Hanım'ın yüzüğü size geri gönderdiğine dair iddialar vardı' sorularına ise şöyle yanıt vermişti:



'Ben de eve gittiğimde gördüm. Aynı yüzükler olduğu için benim yüzüğüm sanıyordum ama geri göndermiş. Kendi takdiri, bir şey söyleyemem.'



'YENİ SEVGİLİNİZ SANDIK'



Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Sinan Akçıl, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de yer alan bir mekandan kadın yardımcısıyla birlikte çıkarken objektiflere takıldı. Bunun üzerine basın mensupları Akçıl'a; 'Sinan Bey, yeni sevgiliniz sandık' dedi.



Sinan Akçıl ise muhabirlerin bu sözlerine; 'Yeni bombalar belki patlar. İyi takip edin' diye cevap vererek, akılları karıştırdı.



NE OLMUŞTU?



Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş, ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde resmen boşanmıştı.



Akçıl, Kıratlı ile ilişkisine üçüncü kez şans vermeyeceğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:



'Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok. Çok güzel bir ilişkiydi ama artık geride kalması gerekiyordu. Geride de bıraktık. Burcu her zaman mutlu olsun. Saygıyla anacağımız bir şekilde bitmeliydi, öyle de oldu. Üzüntüler oldu ama ben kendime bambaşka bir yol çizdim. Bundan sonra hayatımıza girecek kişilere de saygısızlık olmasın. O yüzden artık bu defter kapanmalı.'