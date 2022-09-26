. Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz Nisan ayında motosikletli sürücüye çarpmıştı...Kazanın ardından otomobilinden inip yere düşen motosikletlinin yanına koşan Tilbe hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.Yıldız Tilbe hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.Yıldız Tilbe otomobiliyle Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosikletliyle çarpıştı.Tilbe, kazanın ardından aracından inen ve yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koşmuştu.Ünlü sanatçı, çarptığı motosiklet sürücüsünün ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı ve sonrasında polis merkezine giderek ifade verdi.Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlattı.Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi. Şikayet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.