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Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz aylarda aracıyla trafikte seyir halindeyken motosikletli birine çarptı. Kaza sonrası hakkında soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe için takipsizlik kararı verildi.

Ekleme: 26.09.2022 - 15:51 Güncelleme: 26.09.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz Nisan ayında motosikletli sürücüye çarpmıştı...

Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Kazanın ardından otomobilinden inip yere düşen motosikletlinin yanına koşan Tilbe hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Yıldız Tilbe hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI

Yıldız Tilbe otomobiliyle Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosikletliyle çarpıştı.

YARDIMA KOŞTU

Tilbe, kazanın ardından aracından inen ve yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koşmuştu.


Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü sanatçı, çarptığı motosiklet sürücüsünün ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı ve sonrasında polis merkezine giderek ifade verdi.
Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi. Şikayet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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