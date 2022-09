. Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor..Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan gelmişti. Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.Merve Boluğur ile müstakbel eşi DJ Mert Aydın önceki gün hayvanat bahçesine gitti. Mert Aydın, güzel oyuncuyla minik maymunu besledikleri sırada çekilmiş bu karesini "Her şey seninle güzel." notuyla paylaştı.Merve Boluğur'dan ise müstakbel eşine yanıt gecikmedi: "Tapulu kocam."Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunuyazdı.