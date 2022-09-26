Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'
Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu... Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'dan gelen yeni kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Boluğur'un yorumu ise kısa sürede gündem oldu.
Merve Boluğur ve Sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne sayılı günler kala yeni fotoğraflar geldi. Fotoğraflara yapılan yorumlar dikkat çekti...
2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor..
"20 GÜNDE NİKAH MASASINA..."
Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan gelmişti. Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.
"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.
2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.
Merve Boluğur ile müstakbel eşi DJ Mert Aydın önceki gün hayvanat bahçesine gitti. Mert Aydın, güzel oyuncuyla minik maymunu besledikleri sırada çekilmiş bu karesini "Her şey seninle güzel." notuyla paylaştı.
Merve Boluğur'dan ise müstakbel eşine yanıt gecikmedi: "Tapulu kocam."
DAHA ÖNCE NELER OLDU?
Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu
yazdı.
2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor..
"20 GÜNDE NİKAH MASASINA..."
Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan gelmişti. Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.
"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.
2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.
Merve Boluğur ile müstakbel eşi DJ Mert Aydın önceki gün hayvanat bahçesine gitti. Mert Aydın, güzel oyuncuyla minik maymunu besledikleri sırada çekilmiş bu karesini "Her şey seninle güzel." notuyla paylaştı.
Merve Boluğur'dan ise müstakbel eşine yanıt gecikmedi: "Tapulu kocam."
DAHA ÖNCE NELER OLDU?
Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu
yazdı.