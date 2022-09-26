. Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'
  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'

Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu... Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğinin ardından kısa bir süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'dan evlilik teklifi alan ve ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Boluğur ile nişanlısı Mert Aydın'dan gelen yeni kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, Boluğur'un yorumu ise kısa sürede gündem oldu.

Ekleme: 26.09.2022 - 14:08 Güncelleme: 26.09.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Merve Boluğur ve Sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne sayılı günler kala yeni fotoğraflar geldi. Fotoğraflara yapılan yorumlar dikkat çekti...

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor..


"20 GÜNDE NİKAH MASASINA..."

Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan gelmişti. Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.

Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'





"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturacak. Çiftin nasıl bir düğün töreni planladığı ise henüz bilinmiyor.

Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'

Merve Boluğur ile müstakbel eşi DJ Mert Aydın önceki gün hayvanat bahçesine gitti. Mert Aydın, güzel oyuncuyla minik maymunu besledikleri sırada çekilmiş bu karesini "Her şey seninle güzel." notuyla paylaştı.

Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'

Merve Boluğur'dan ise müstakbel eşine yanıt gecikmedi: "Tapulu kocam."

DAHA ÖNCE NELER OLDU?

Müzisyen sevgilisi DJ Mert Aydın'dan evlenme teklifi aldığı romantik anları Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
Boluğur tektaşı ile paylaşım yapıp altına "said yes kocam" notunu düşerken, Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu
yazdı.

Merve Boluğur ile sevgilisi Mert Aydın'dan düğüne 6 gün kala bomba kare! O yorum olay oldu: 'Tapulu kocam'



Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri sonrası Türkiye harekete geçti: Yunan büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar
Dikkat çeken iddia: Protestolardan çekinen Putin gizli sarayına kaçtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya 'SİHA' mesajı: Memnuniyetle karşılarız
Kritik toplantı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü
Mehmet Ali Çelebi’den CHP'ye zehir zemberek sözler: İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim
AK Parti'li Mahir Ünal duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Ekim'de açıklayacak
Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde sorumlu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
Ege ihlalleri sonrası Yunan basınından yeni provokasyon! Şimdi de Türk İHA'larına kafayı taktılar
HDP'li Gergerlioğlu'ndan İYİ Parti'ye 'bakanlık' salvosu: Siz kim oluyorsunuz biz bakanlık da alırız başbakanlık da
MHP’li Erkan Akçay: EYT, yeni yılın ilk haftası Meclis'ten geçer
İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor
OECD Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti, enflasyon beklentisini düşürdü
Diyanetten, 'müftülere oy toplama talimatı verildiği iddiası'nı içeren haber için suç duyurusu
Nureddin Nebati: Enflasyonu yeneceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye konuşma uyarısı
İtalya'da seçimlerden birinci çıkan Giorgia Meloni bir ilke imza atacak! İşte yeni dönemin şifreleri
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi