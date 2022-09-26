. Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler Rodos'ta tatilde! Partide bakın ne yaptı
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Beyaz Gazete
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Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler Rodos'ta tatilde! Partide bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler, arkadaşları ile Rodos'a gitti. Rodos'ta bir partiye katılan Mehmet Dinçerler, eğlenmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Dinçerler, keyifsiz halleri ile dikkat çekti.

Ekleme: 26.09.2022 - 12:42 Güncelleme: 26.09.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı Hadise, 4 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift Hadise ile Mehmet Dinçerler, Riva'daki evleri de çok konuşuldu. İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun boşandıktan sonra boşalttığı eve taşınan ünlü çiftin, ayrılık kararı alması evin uğursuz olduğu yönünde söylentilere neden oldu.

MEHMET DİNÇERLER PLAJDAKİ EĞLENCEYE KATILMAK YERİNE GÜNEŞLENMEYİ TERCİH ETTİ

Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile eleştirilen Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapatıp arkadaş grubu ile soluğu Rodos'ta aldı. Keyifsiz olan Mehmet Dinçerler, plajdaki eğlenceye katılmak yerine güneşlenmeyi tercih etti.
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