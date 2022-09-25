. Mert Öcal 'dan Sude Burcu'ya evlilik teklifi!

Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında 'Aranızda bir şey mi var?' diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve 'Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?' sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, 'Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin' ifadelerini kullanmıştı.Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert son olarak doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu.'Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir' diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırdı.Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı 'Evet evet evet' diyerek inletti.