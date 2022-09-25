. Melek Mosso paylaştı: Büyüdükçe düzeldi

Melek Mosso önceki gün çocukluk dönemine ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü ismin paylaştığı fotoğrafa düştüğü not ise daha çok dikkat çekti.

Şarkıcı Melek Mosso çok farklı göründüğü ortaokul fotoğrafını şu notla paylaştı:"Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım.""Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin."Estetik ameliyat iddialarına ise "Büyüdükçe düzeldi.""O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" sözleriyle cevap verdi.