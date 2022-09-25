. Emine Ün aşkını paylaştı

Model ve sunucu Emine Ün, yaz başından beri iş insanı Ayk Karakulakyan ile beraberdi.Çift bir ilişkilerini süredir gözden uzak yaşıyordu.Emine Ün dün hem 45'inci yaşını hem de bu aşkı birlikte kutladı ve sevgilisiyle verdikleri pozu sosyal medyada paylaştı. Altına da kalp emojisi koydu.