. Ünlü çifte hayranlarından sürpriz...

İtalya'nın Verona şehrinde dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hayranları, çifte düğün hediye vermek için Mardin Derik'te bulunan Bayır İlkokulu'nun anasınıfını yeniledi. Anasınıfı için oyuncak ve kitap alan çiftin hayranları, üç çocuğun da eğitim masraflarını karşıladı."HEP GÜLÜMSEME SEBEBİMSİNİZ"Özge Gürel, hayranlarının bu hediyesine sosyal medyadan "Hep gülümseme sebebimsiniz, arada ağlama. Ne şanslıyım, çok seviyorum hepinizi" notuyla teşekkür etti. Serkan Çayoğlu ise "Hayranım size. İnceliğinize, nezaketinize, hep iyiliğin peşinden koşmanıza. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Çiftin hayranları, daha önce de ünlü oyuncular için köy okulu yenileyip kütüphaneler yaptırmıştı.