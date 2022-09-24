Ünlü bestekar yaşamını yitirdi!

'Gizli Aşk Bu', 'İnleyen Nağmeler' gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi Zeynettin Maraş hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini Türk sanat müziği solistlerinden Canan Karadeniz duyurdu.

'Gizli Aşk Bu', 'İnleyen Nağmeler', 'Yağmur Git Penceremden' gibi herkesin bildiği çok sayıda şarkının bestecisi Zeynettin Maraş 95 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü ismin ölüm haberini Türk sanat müziği solistlerinden Canan Karadeniz sosyal medya hesabından duyurdu.



Karadeniz, paylaşımında “Çok değerli duayen bestekarımız Zeynettin Maraş hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun” ifadelerini kullandı.



ZEYNETTİN MARAŞ KİMDİR?



Zeynettin Maraş, İstanbul Suadiye'de 1927 yılında dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuarı'na girdi. Dönemin en büyük hocaları Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesut Cemil, Nevzat Atlığ, Refik Fersan ve Şerif Muhiddin Targan'dan dersler aldı ve 1953 yılında mezun oldu. Sözleri Necla Tarzi'ye ait olan "Gözyaşlarımı Derdime Derman Ettiğim Akşam" isimli ilk bestesini 1949 yılında, Ankara Radyosu'nda o yılların ses sanatçısı Muzaffer İlkar okudu.



1966 yılında yaptığı 26. bestesi "İnleyen Nağmeler", büyük bir çıkış yaptı. "Gizli Aşk Bu", "Hasretim Sana" ve sözleri Onur Akay'a ait olan "Seni Beklerken" isimli besteleri ile bilinmektedir.



