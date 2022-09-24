Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan ve 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. 79 yaşındaki sanatçı Datça'da bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır hiçbir projede yer almıyor. 1971 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile evlenen, bu evliliğinden Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor.



"İŞ TEKLİFLERİ GELİYOR AMA..."



Hakan Ural, geçtiğimiz yıllarda 'Aramızda Kalmasın' programında, setlere dönüp dönmeyeceği merak edilen Yeşilçam efsanesi hakkında açıklama yapmıştı. Ural, "Şevket Altuğ, Datça'da yaşıyor. Keyfi ve sağlığı yerinde. İş teklifleri geliyor, ama bu aralar setlerde olmayı tercih etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.





DATÇA'DA GÖRÜNTÜLENDİ



Son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy gösteren Şevkey Altuğ, uzun yıllar sonra ortaya çıktı. 'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu, Datça'da bir berberde görüntülendi.



20 filmde ve 4 dizide rol alan ve uzun senelerdir gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.



ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?



Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı. Birçok yapımda rol alan oyuncu, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi.



Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı İşte usta oyuncunun son hali

Usta oyuncunun rol aldığı film ve diziler şöyle:



Unutma Beni (2002)

Süper Baba (1993-1997)

Gölge Oyunu (1993)

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990)

İmdat ile Zarife (1990)

Şekerpare (1983)

Tokatçı (1983)

Dolap Beygiri (1982)

Yedi Bela Hüsnü (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

Düşman (1979)

Sehayatname (1979)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978)

Gülen Gözler (1977)