. Nilperi Şahinkaya özrü kabul etmedi!

'Şahmaran' dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in, geçtiğimiz hafta gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi ile tartıştığı iddia edilmişti. Şahinkaya'nın oturduğu masaya giden Deniz'in, oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü. Küfür sonrası Yusufi'nin, Burak Deniz’in üzerinde yürüdüğü, araya Yusufi’nin arkadaşının girdiği belirtilmişti. Çevredekiler Burak Deniz’i uzaklaştırırken, Nilperi Şahinkaya'nın da kaldığı oteli değiştirdiği öğrenilmişti."AVUKATLARIMIZDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne gelen Nilperi Şahinkaya, “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” demişti. Emre Yusufi de kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili başka bir açıklama yapmayacaklarını söylemişti.Burak Deniz'in menajerlik şirketi, olayın basına yansımasının ardından "Haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı."ÖZÜR DİLERİM"Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. Oyuncu, şu ifadelere yer vermişti:Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur."KONU YARGIYA TAŞINDI"Önceki gece bir partiye katılan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Yusufi ile bir davete katılan Şahinkaya, "Konu yargıya taşındı. Gerekli açıklamaları yaptık. Bu konu ile alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.