. Mahkeme salonundan aşk çıktı!
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Beyaz Gazete
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Mahkeme salonundan aşk çıktı!

Kendisi gibi oyuncu olan Amber Heard (36) ile olaylı boşanma süreci ardından iftira davasıyla gündemden düşmeyen Johnny Depp (59), aradığı aşkı buldu. ABD'de günlerce manşetten düşmeyen karalama davasının duruşmaları sırasında avukatı Camille Vasquez ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Hollywood yıldızının yeni sevgilisi başka bir avukat çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 24.09.2022 - 00:37 Güncelleme: 24.09.2022 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde tanıştığı ve yaklaşık iki yıl süren evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşandığı Amber Heard ile karşılıklı olarak açtıkları milyonlarca dolarlık dava, 1 Haziran'da sonuçlandı.

MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Oy birliğiyle alınan kararda; jüri, Heard'ün eski eşine iftira attığına ve Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra beş milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Sonrasında bu rakam, beş milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bin dolara düşürüldü.

Mahkeme salonundan aşk çıktı!

Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti.

Jüri, Heard'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Heard ve Depp, geçtiğimiz haftalarda ise bu kararlar için karşılıklı olarak temyize gitti.

Mahkeme salonundan aşk çıktı!

YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Oaylı dava sona ermesine rağmen Depp ve Heard gündemde kalmaya devam ediyor. İftira davasını kazandıktan sonra sonra yeni film projeleri ve marka anlaşmalarıyla kariyerine hızlı bir dönüş yapan Johnny Depp, özel hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Mahkeme salonundan aşk çıktı!

İKİ ÇOCUK ANNESİ AVUKAT

ABD magazin basınına göre; Johnny Depp'in yeni sevgilisi de bir dönem kendi hukuk ekibinde yer alan avukat Joelle Rich. 37 yaşındaki Rich, geçen yıl Londra'da görülen ve Depp'in kaybettiği iftira davasında aktörün hukuk ekibinde yer alıyordu. İki çocuk sahibi olan Rich’in evli olduğu ve şu sıralar boşanma aşamasında olduğu biliniyor.

ABD'DEKİ DURUŞMALARDA DA HEP YANINDAYDI

Bu arada Joelle Rich'in, 58 yaşındaki Depp'in, eski eşi Amber Heard ile hesaplaştığı ABD'deki iftira davasının duruşmaları sırasında da yanından hiç ayrılmadığı ortaya çıktı. Londra merkezli bir hukuk firmasında görev yapan Rich, o duruşmalar sırasında Depp'in hukuk ekibinde yer almıyordu.

Mahkeme salonundan aşk çıktı!

PROFESYONEL DEĞİL DUYGUSAL SEBEPLERLE

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, Londra'da çalışan Joelle Rich'in aslında ABD'deki duruşmalarda profesyonel nedenlerle bulunmadığını; amacının 59 yaşındaki Johnny Depp'i desteklemek olduğunu ileri sürdü.

CAMILLE VASQUEZ'LE BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Depp'in adı, Amber Heard iftira davasında kendisini savunan Camille Vasquez sık sık ile anılmıştı. Ancak iddialar yalanlanmıştı. Vasquez “Temsil ettiğim insanları çok önemsiyorum ve ister istemez yakınlaşıyorsunuz” demişti.

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