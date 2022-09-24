Hakan Özoğuz'dan kanser açıklaması!

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi, aynı zamanda grubun gitaristi olan Hakan Özoğuz'un, "lenf kanseri (lenfoma) nedeniyle tedavi gördüğü" haberleri basına yansımıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 45 yaşındaki ünlü müzisyen, kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini iletenlere teşekkür ederken, son durumunu da paylaştı.

Hakan Özoğuz, 11 Ağustos'ta Twitter hesabından "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. Lenfoma (lenf kanseri) tedavisi nedeniyle bir süredir Athena'nın bazı konserlerine katılmayan müzisyen, en son grubun 9 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sahneye çıkmış, kilo verdiği dikkatlerden kaçmamıştı.



"SENELERDİR SESSİZ ŞEKİLDE İLERLİYORDU"



Lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkan ve sağlık durumu merak konusu olan ünlü gitarist, sosyal medya züerinden yeni bir açıklamada bulundu.



Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.



"GEÇTİ GİTTİ"



Tedavisinin iyi gittiğin açıklayan Hakan Özoğuaz'ın paylaşımına; şarkıcı Şevval Sam "Geçti gitti" yorumunu yazarken, yönetmen Murat Şeker'den ise "Kardeşim acil şifalar" mesajı geldi.



LENFOMA NEDİR?



Lenfoma, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Vücudumuzda bulunan binlerce lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır.



Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyüyor. Hastalık sona erdiğinde ise yeniden eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma meydana geldiğinde, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.