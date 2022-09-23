. Zerrin Özer karar değiştirdi!
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Zerrin Özer karar değiştirdi!

Geçtiğimiz aylarda vasiyetine dair açıklama yaparak, vefatından sonra yapılmasını istemediği şeyleri bir bir sayan Zerrin Özer; sürpriz kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla müziği bıraktığını duyuran ve "Asla dönmem” diyen 64 yaşındaki Özer, iki ay sonra bu kararından vazgeçti. İşte detaylar...

Ekleme: 23.09.2022 - 01:30 Güncelleme: 23.09.2022 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
Güçlü sesiyle, 'Son mektup', 'Kıyamam' gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Zerrin Özer, Hurma isimli köpeğiyle sarsılmış ve zor günler geçirmişti. O süreçte 'İntihar etti' haberiyle gündeme gelen Özer, Şişli Etfal Hamidiye hastanesinde görüntülenmişti. Ünlü ismin acil müşahede odasındaki müdahale sonrası, sedye üzerinde özel odaya alındığı görülmüştü.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Ünlü sanatçının, 10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarına menajeri Haluk Şentürk'ten yalanlama gelmişti. Şentürk açıklamasında, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeği Hurma'nın ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar söz konusu değil. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Zerrin Özer karar değiştirdi!

"BU ŞARKIYA HAYATIMI SIĞDIRIYORUM"

Yaşadıklarından sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, son olarak Magazin D programına konuşmuştu. Özer vasiyetine dair açıklama yapıp, mezarının başında 'Little Girl Blue' şarkısının çalınmasını istediğini söyleyerek; "Bu şarkının içine bütün hayatımı sığdırıyorum" demişti.

Şarkıcı, vefat ettikten sonra kimsenin 'Zerrin'i anma gecesi', 'Zerrin filmi', 'Zerrin şarkıcı okulu' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söylemişti. Zerrin Özer, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Zerrin Özer karar değiştirdi!

ŞAŞIRTAN KARAR

Bu açıklamalarından aylar sonra Zerrin Özer, aldığı kararla hayranlarını üzmüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Özer, paylaşımında; "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer" ifadelerini kullanmıştı.

YORUM YAĞDI

Zerrin Özer'in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum gelmişti. Şarkıcı Hatice, "Olmadı bu Zerrin ablacığım böyle büyük güçlü bir ses... Umarım geçici bir karardır" yorumunda bulunurken Ender Saraç da "Kabul etmiyoruz" diye yazmıştı.

Zerrin Özer karar değiştirdi!

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR

Bu açıklamadan iki ay sonra Zerrin Özer, kararından vazgeçti. Sosyal medya hesabından sahne programını paylaşan ünlü sanatçı, gönderisinin altına; "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor. Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" notunu düştü.

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