. Yavuz Seçkin Emrah hakkında konuştu!

Radyo programlarında ünlü isimlerin taklidini yaparak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Yavuz Seçkin, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de ekranlara gelen '360 Derece' programına konuk oldu. Seçkin, yıllar önce taklidini yaptığı gerekçesiyle şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın kendisine açtığı davanın takipsizlikla sonuçlandığını söyledi."SAVCI 'GÜZEL YAPIYORSUN' DEDİ"53 yaşındaki komedyen, "Bu meslekte gördüğün en nankör insan kimdi?" sorusu üzerine şunları söyledi:Bana çok nankörlük eden olmadı. Hepsine hakkımı helal ettim. Bir filmde Emrah'ın annesi rahmetli Oya Aydoğan'dı. Çok absürt bir olaydı. Yani hakaret ettiğim insan annesi değil. Savcı 'Ne yaptın oğlum sen?. Bana da yap bakayım' dedi. Taklit sonrası 'Ee güzel yapıyorsun' dedi. Olay taklipsizliğe gitti. Yıllardır Emrah taklidi yapmıyorum. Gerek duymuyorum, sevmiyorum da zaten kendisini. Haksızlık oldu. Bana böyle bir dava açıp, 3-5 sene sonra benzer bir ima içeren reklamda oynadı."EMRAH BENİM İÇİN ETKİSİZ ELEMAN"Ünlü komedyen, "Genelde taklidini yaptığım insanlar mutlu oluyor. 'Benim de taklidimi yap' diyen çok kişi olmuştur. Artık takmıyorum kafama zaten. Önemsemiyorum, değer vermiyorum. En güzeli bu. Benim için etkisiz eleman, boş bir şey. 4-5 sene önce takıp, üzülüyordum. Yaşım ilerledi, umursamamayı öğrendim. 'Evet' deyip geçiyorum, budnan sonra böyle" şeklinde konuştu.