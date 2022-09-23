. Ümit Erdim ikinci kez baba oldu!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle üne kavuşan Ümit Erdim, ikinci kez babalık sevinci yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikâh masasına oturan, 2018'de kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, Ela adını verdikleri ikinci çocuklarına da kavuştu."ELA HANIM BİRAZ ÖNCE ARAMIZA KATILDI"Ünlü oyuncu, müjdeli haberi duyurduğu sosyal medya hesabından "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" mesajını yazdı.