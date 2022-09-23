. MasterChef'te Diyarbakır dış oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlığın kazananı ve eleme adayları
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MasterChef'te Diyarbakır dış oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlığın kazananı ve eleme adayları

MasterChef'te haftanın üçüncü ve son takım yarışı gerçekleşti. Dış oyun olarak Diyarbakır'da yapılan yarışta, yörenin lezzetlerini en iyi şekilde yapmak için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıran kırana rekabet sergiledi. Ardından kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkarıldı. MasterChef dış oyunu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?

Ekleme: 23.09.2022 - 01:04 Güncelleme: 23.09.2022 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
MasterChef yarışmasında üçüncü takım mücadelesi dış oyun şeklinde Diyarbakır'da düzenleni. Diyarbakır'ın enfes lezzetlerini en iyi şekilde çıkarmaya çalışan iki takım arasından kazanan mavi takım oldu. Oyun sırasında Fatma Nur'un hatası ise kırmızı takıma 3 puana sebep oldu. İşte, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayları...

MasterChef'te Diyarbakır dış oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlığın kazananı ve eleme adayları

MASTERCHEF DIŞ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkan MasterChef 2022 yarışmasında yeni bir takım mücadelesi gerçekleşti. Dış oyun olarak Diyarbakır'da yapılan yarışmada MasterChef jürisi, takımlardan şu menüyü istedi:
Habenisk çorbası
İçli köfte
Duvaklı pilav
Nardan aşı
Burma kadayıf

Konukların tadımı ve puanlaması ardından sonuç belli oldu. Açık ara kazanan mavi takım oldu.

MasterChef'te Diyarbakır dış oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlığın kazananı ve eleme adayları

FATMA NUR'UN HATASI 3 PUANA SEBEP OLDU!

Öte yandan mavi takımın ocağının oyun sırasında arızalanması ile kırmızı takımında ocağı kullanmaması istendi. Böylece iki takım da mangallarda yemek yapmaya devam etti. Bu sırada kırmızı takım üyesi Fatma Nur'un yemeğini ocakta pişirmeye kalkması Mehmet Şef'in dikkat,nden kaçmadı ve bu durum MasterChef jürisi tarafından değerlendirilmeye alındı.

Fatma Nur'un hatası nedeniyle, karşı takıma da haksızlık olmaması adına kırmızı takım oylama 3 puan geride başladı.

Kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık yarışında manderella peyniri ile yaratıcı tabaklar çıkardı. İlk 3' Ayaz, Yağız ve Büşra kaldı. Bireysel dokunulmazlığı Ayaz aldı.

MasterChef'te Diyarbakır dış oyunu kim kazandı? 22 Eylül MasterChef dokunulmazlığın kazananı ve eleme adayları

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI 22 EYLÜL

MasterChef'te haftanın eleme adayları; Fatma Nur, Görkem, Çağatay ve Burak olurken son iki aday Vural ve Atike seçildi.

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