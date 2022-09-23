. İlginç kostümüyle ortaya çıktı!

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden olan Yılmaz Morgül, uzun bir aranın ardından bir ödül töreninde görüntülendi. Ağaç adam kostümü giyen Yılmaz Morgül, " Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız." dedi.

Uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Türk sanat müziğinin renkli ismi Yılmaz Morgül, gündem oldu. Bir ödül töreninde boy gösteren Yılmaz Morgül, doğaya dikkat çekmek için ilginç bir kostüm tercih etti.Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla ağaç adam olarak sahneye çıktı. Ünü sanatçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız.'