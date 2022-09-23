. Evlenecek olan Merve Boluğur'dan çocuk açıklaması
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Beyaz Gazete
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Evlenecek olan Merve Boluğur'dan çocuk açıklaması

Kalbini Mert Aydın'a kaptıran oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Attığı her adım söylediği her söz olay olan Merve Boluğur'dan dikkat çeken açıklama geldi. Boluğur'un yakın çevresine evlendikten kısa süre sonra çocuk sahibi olmak istediğini söylediği öğrenildi.

Ekleme: 23.09.2022 - 09:03 Güncelleme: 23.09.2022 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve kariyerine şarkıcı olarak devam etme kararı alan Merve Boluğur, son döneme yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme geliyor. Eski eşi Murat Dalkılıç ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşayan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mert Aydın ile evleneceğini duyurdu. Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenecek olan bir düğünle mutluluğa evet diyecek.

MERVE BOLUĞUR'DAN ÇOCUK AÇIKLAMASI

Ünlü çift, çıktıkları Fethiye tatilinde stres atıp Boluğur'un doğum gününü de kutladı. Bebekleri çok seven oyuncu yakınlarına evlenir evlenmez bebek istediğini söyledi.

Evlenecek olan Merve Boluğur'dan çocuk açıklaması
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