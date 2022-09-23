. Brad Pitt gençlik sırrını satıyor
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Beyaz Gazete
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Brad Pitt gençlik sırrını satıyor

58 yaşındaki 6 çocuk babası Brad Pitt, kozmetik sektörüne adım attı. Ünlü oyuncunun imzasını taşıyan ‘cinsiyetsiz’ cilt bakım ürünleri piyasaya sürüldü. Esin kaynağı eski sevgilisi oyuncu Gwyneth Paltrow.

Ekleme: 23.09.2022 - 08:47 Güncelleme: 23.09.2022 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
Oscarlı oyuncu Brad Pitt (58) cilt bakım markası kurdu. Le Domaine isimli markanın ürünlerinde, Fransa’daki bağ evinde yetiştirilen üzüm özleri kullanılıyor.

'KENDİ CİLDİMDE ÇOK İŞE YARIYOR'

“Kendi cildimde çok işe yarıyor, gençleştiriyor” diyen Pitt’in o bağın yer aldığı şato için eski eşi Angelina Jolie (46) ile davası sürüyor.

Öte yandan Pitt, markayı kurarken eski sevgilisi oyuncu Gwyneth Paltrow’dan esinlendiğini söyledi. Paltrow da sahibi olduğu iyi yaşam şirketi Goop ile bakım ürünleri satıyor.

Brad Pitt gençlik sırrını satıyor


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