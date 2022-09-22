Serdar Gökhan'dan Burak Özçivit'e...

Geçtiğimiz hafta Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşen film festivalinde Türk sineması için özel bir gece düzenlendi. Burak Özçivit ve Nurgül Yeşilçay'ın, törene katılan diğer Türk oyuncularla sahneye çıkmak istemediği iddia edildi. Serdar Gökhan'ın da bu konuda kulisten gelen seslere şahit olduğu öne sürüldü. "Burak Özçivit'i kıskandı" şeklindeki haberler, usta oyuncuyu çileden çıkardı.

Özbekistan'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne katılan Serdar Gökhan, kendisiyle aynı sahneye çıkmadığını iddia ettiği meslektaşları Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit'e ateş püskürdü. Kulisten bağıran Özçivit'in sesini duyduğunu belirten 76 yaşındaki sanatçı, ünlü oyuncu için açtı ağzını yumdu gözünü. TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Gökhan, olayın perde arkasını anlattı.



"BEN ONUN NEYİNİ KISKANAYIM?"



"Türkiye’yi temsilen Taşkent Film Festivali’ne gittik. 12 oyuncuyu sahneye davet ettiler. İki boş sandalyeye o iki arkadaşın oturması lazım. Kültür Bakanlığımız vasıtasıyla gitmiş olduğumuz organizasyonda yanımıza gelip oturma tenezzühünde bulunmadılar. Kulisten 'Ben gelmem, ben çıkmam' diye sesler duyduk. Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar. Biz oraya beş kuruş menfaat gözetmeksizin, vatanımızı tanıtmak için gittik. Bu arkadaşların niyetini anlayamadık, bütün oyuncular olarak moralimiz bozuldu. Sonra laflar üretildi ‘ben kıskanıyormuşum’ Ben onun neyini kıskanayım? Kıskanılacak neleri var da kıskanacağım?"



"İKİ KAŞ ÇATMAKLA OYUNCU OLUNMUYOR"



Burak Özçivit'e tepki gösteren oyuncu, "Nurgül Yeşilçay için bir şey demiyorum ama o erkek arkadaş için söylüyorum önce okulda oyunculuk öğrensin de sahneye çıksın. İki kaş çatmakla oyuncu olunmuyor. Önce oyunculuk öğrensin. İçeriden duyuyorum sesleri; oturduğumuz yer kulisin önü. ‘Ben çıkmam’ diye bağıran bir ses duyuyorum, erkek sesi. Burak’tan başka kim olacak, bir o vardı arkada. Bir Türk ülkesine koşa koşa gitmeniz gerekirken para karşılığı gidiyorsunuz. Tam para aldı mı bilemiyorum ama o arkadaş para almadan adım atmazmış. Onların geleceğini bilseydim bazı şartlar koyabilirdim" dedi.



"O TİPLERLE İŞİM OLMAZ"



Özçivit'le arasında daha önce hiçbir soırun olmadığını dile getiten sanatçı, "Biz arkadaşlarla hiçbir menfaat gözetmeden oradaydık. O tiplerle işim olmaz. Belki yapımcı firmaya bazı eleştiriler yapmışımdır, ona alınmış olabilir. Ben sanatçıyım filmi eleştirmekte özgürüm. Burak Özçivit’i tanımam. Bir kere 'Diriliş' projesinde Mehmet Bey’in odasında gördüm o kadar" ifadelerini kullandı.