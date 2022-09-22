. Sefo ile Ufuk Beydemir arasında 'prim' krizi!

Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kardeş Kültürlerin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Rap müziğinin başarılı isimlerinden Sefo’nun konserinde büyük bir buluşma gerçekleşti. 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Sefo’nun konser verdiği akşam Samsun’dan İstanbul’a gelerek, Ataşehir Belediyesi’nin misafiri oldu."SEVİYE BU! PRİM YAPAN BU"Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan, ünlü rapçinin Ataşehir'deki konserinde Sefo'nun 'Isabelle' parçasını da seslendirdi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Kaan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Ufuk Beydemir ise "Seviye bu. Prim yapan" şeklinde tweet atınca ortalık karıştı."PRİM ARAŞTIRMANA ORADAN DEVAM ET"Sefo'dan "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'Ben bir kek miyim?' diye bir şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" cevabı geldi."ARKADAŞ ÜZERİNE ALINMIŞ NEDENSE!"Ufuk Beydemir ise "Ben sıfır yetenek bir çocuğun 'başarı'sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. Yedi yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" açıklamasında bulundu."HEPİNİZ SORUMLU OLACAKSINIZ"Öte yandan Ufuk Beydemir, takipçisinin "Bir müzisyen olarak bir çocuğa destek olmak yerine onun için 'Sıfır yetenek' diyorsun ve hevesini kırıyorsun. Bunun ne kadar kötü ve çirkin olduğunu görmüyor musun?" şeklindeki eleştirisine ise "Asıl siz üç kuruşluk kahkahanız için bu ilgiyi karşılayamayacak ve içini dolduramayacak 12 yaşındaki bir çocuğa neler yapıyorsunuz ama farkında değilsiniz. (ailesi dahil) Gerçek hayat yerden yere bu çocuğu vururken hepiniz sorumlusu olacaksınız. Hadi eyvallah" yanıtını verdi.