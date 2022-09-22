. Sefo ile Ufuk Beydemir arasında 'prim' krizi!
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Beyaz Gazete
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Sefo ile Ufuk Beydemir arasında 'prim' krizi!

Rapçi Sefo, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de gerçekleşen halk konserinde, 'Isabelle' adlı parçasını kendi tarzıyla seslendiren 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i sahnesine çıkardı. Twitter hesabı üzerinden 'Prim' göndermesi yapan Ufuk Beydemir'in, meslektaşını hedef aldığı yorumları yapıldı. İkili, karşıklıklı mesajları ile sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 22.09.2022 - 01:59 Güncelleme: 22.09.2022 - 02:01 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kardeş Kültürlerin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Rap müziğinin başarılı isimlerinden Sefo’nun konserinde büyük bir buluşma gerçekleşti. 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, Sefo’nun konser verdiği akşam Samsun’dan İstanbul’a gelerek, Ataşehir Belediyesi’nin misafiri oldu.

"SEVİYE BU! PRİM YAPAN BU"

Org çalarak söylediği şarkılarla kısa sürede sosyal medyada fenomen olan Fevzi Kaan, ünlü rapçinin Ataşehir'deki konserinde Sefo'nun 'Isabelle' parçasını da seslendirdi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Kaan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Ufuk Beydemir ise "Seviye bu. Prim yapan" şeklinde tweet atınca ortalık karıştı.

Sefo ile Ufuk Beydemir arasında 'prim' krizi!

"PRİM ARAŞTIRMANA ORADAN DEVAM ET"

Sefo'dan "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'Ben bir kek miyim?' diye bir şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" cevabı geldi.

Sefo ile Ufuk Beydemir arasında 'prim' krizi!

"ARKADAŞ ÜZERİNE ALINMIŞ NEDENSE!"

Ufuk Beydemir ise "Ben sıfır yetenek bir çocuğun 'başarı'sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. Yedi yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" açıklamasında bulundu.

Sefo ile Ufuk Beydemir arasında 'prim' krizi!

"HEPİNİZ SORUMLU OLACAKSINIZ"

Öte yandan Ufuk Beydemir, takipçisinin "Bir müzisyen olarak bir çocuğa destek olmak yerine onun için 'Sıfır yetenek' diyorsun ve hevesini kırıyorsun. Bunun ne kadar kötü ve çirkin olduğunu görmüyor musun?" şeklindeki eleştirisine ise "Asıl siz üç kuruşluk kahkahanız için bu ilgiyi karşılayamayacak ve içini dolduramayacak 12 yaşındaki bir çocuğa neler yapıyorsunuz ama farkında değilsiniz. (ailesi dahil) Gerçek hayat yerden yere bu çocuğu vururken hepiniz sorumlusu olacaksınız. Hadi eyvallah" yanıtını verdi.
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