. Hamile Hazal Kaya'dan karnı burnunda poz!

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Hazal Kaya ile Ali Atay, 6 Şubat 2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu sıralar ikinci bebeklerini bekliyor.Önce akşam bir parfüm reklamı için objektif karşısına geçen ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya'nın karnının belirginleştiği görüldü.Sosyal medya hesabından geceye dair fotoğraflarını yayınlayan Kaya'ya yorum ve beğeni yağdı.Hazal Kaya, Instagram hesabından hamileliğini böyle duyurmuştu: