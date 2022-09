. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'da!

Efsane dizi Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yine bir araya geldi.Netflix'de yayınlanacak olan 'Last Call For İstanbul' yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimlerinin ardından New York'a gitti.Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimlerinden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.Daha önce paylaşılmıştıPictures imzasıyla çekilen bir aşk filminde buluşan ikilinin fotoğrafı da geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından paylaşılmıştı. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımdaifadelerine yer verilmişti.