. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'da!
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'da!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat çifti New York sokaklarında görüntülendi.

Ekleme: 22.09.2022 - 09:12 Güncelleme: 22.09.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Efsane dizi Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yine bir araya geldi.

Yeni diziyle dönüyorlar
Netflix'de yayınlanacak olan 'Last Call For İstanbul' yapımında yer alan ikili, filmin İstanbul çekimlerinin ardından New York'a gitti.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin New York çekimlerinden görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Daha önce paylaşılmıştı
Pictures imzasıyla çekilen bir aşk filminde buluşan ikilinin fotoğrafı da geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından paylaşılmıştı. Netflix Türkiye'nin 4,2 milyon takipçi hesabından yapılan paylaşımda 'New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar' ifadelerine yer verilmişti.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'da!
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