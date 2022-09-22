. Ayrılık iddialarına cevap!
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Beyaz Gazete
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Ayrılık iddialarına cevap!

Geçtiğimiz gün bir restorandan çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazeteciler ile sohbet etti. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile boşanacağı iddiası gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 22.09.2022 - 11:29 Güncelleme: 22.09.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
ATV'de ekrana getirilen Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

İkinci kez baba olarak büyük mutluluk yaşayan Kenan İmirzalıoğlu keyifli halleri ile dikkat çekti. Basın mensupları ile sohbet eden ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

SİNEM KOBAL İLE KENAN İMİRZALIOĞLU AYRILIYOR MU?

Gazetecilerin 'Hiç sormak istemiyoruz ama ayrılık iddiaları çıkmıştı doğru mu?' sorusuna 'İstemiyorsanız hiç sormayın' dedi.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında bunalan İmirzalıoğlu, 'Tövbe estağfurullah, keşke sormasıydın. Boş' yanıtını verdi.


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