. Aslı Zen: Tüp bebeğe hazırım...

2017 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Yıldız ile 2019 yılında boşanma kararı alan Aslı Zen, çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Ünlü şarkıcı, "Eşim gideli 10–12 gün oldu. Benim size gösterdiğim 15 saniyelik videolarla karakter analizi yapamazsınız. Ben eşim ya da yanımdaki insanların en mutlu, en komik anlarını paylaşıyorum. Orada gördüğünüz her şey gerçek değil. Bana kızıyorlar ‘neden gül gibi adamı bıraktın?’ diye. Ben bırakmadım. O kaçtı" demişti."EŞİM, BENİ; 'EĞLENCELİ DEĞİLSİN' DEYİP TERK ETTİ"2009-2015 yılları arasında evli kaldığı Okan Karabulut'tan 12 yaşında Mayra Esma adında bir kızı olan ünlü şarkıcı, sözlerine; "Ben yapamayacağım, sen artık hiç eğlenceli biri değilsin’ dedi. Ve gitti. Her şey güzeldi, Mayra ve ben güzel bir projeymişiz onun için. Bunu fark edince onu sıkıştırdım ve o kaçtı" diye devam etmişti.Bu açıklamasından aylar sonra Yıldız ile ilişkisine ikinci bir şans veren Aslı Zen, barıştıklarını; "Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır" notunu düştüğü paylaşımla duyurmuştu. Ancak ikili, kısa bir süre sonra tekrar yollarını ayırmıştı.İLİŞKİSİNDEN BAHSETTİTüm bunların ardından mutluluğu iş insanı Mehmet Kaan Çelik'te bulan ve geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Aslı Zen, bugün '2. Sayfa' programına konuk oldu.İşte ilişkisiyle ve anne olma planlarıyla ilgili konuşan Zen'in açıklamalarından satır başları..."6 ay oldu ilişkiye başlayalı, biz hızlıyız. 6 ay nişanlanmak için kısa bir süre, ama yaş 45 olunca çok fazla zamanın kalmıyor bence. O yüzden biraz acele ettik. Ben yıllardır tekrar anne olmak için çok uğraştım. Mayra da hep bir kardeşi olsun istedi. Kaan da bana ilk böyle yaklaştı, 'bir çocuğumuz olsun mu?' diye; başladık ilişkiye. Buralara geldi işte... Çok iyiyiz ama. Konser takvimlerime göre zaman ayarlayamıyoruz, yoksa hemen imzayı atarız. O kadar çok önceden alınmış konser var ki, hangi araya sıkıştıracağımızı bilemedik. Herhalde önümüzdeki ay ya da ondan sonraki ay... Yoksa bize kalsa hemen evleniriz.""ÇOK SİHİRLİ BİR İLİŞKİMİZ VAR""Kaan çok kıskanç, 'oraya gitme, buraya gitme' yapıyor bana. Biz Kaan'la benim şarkıcı olduğumu bile bilmediği bir şekilde tanıştık. Hamdi beyin (Alkan) eski eşi Canan Hoşgör benim çok yakın arkadaşım. Onun ortak arkadaşlarıyla bir akşam yemek yerken tanıştık. İlk 1 ay arkadaştık, çok gülüyorduk. Sonra nasıl oldu hiç anlamadık, bizim çok sihirli bir ilişkimiz var. Sürekli çiçek böcek yolladı durdu bana.""TESTLERİMİZ YAPILIYOR""45 yaşında tüp bebek yoluyla anne olacağım. Tüp bebeğe hazırım. Daha dün gittik, kan verdik. Testlerimiz yapılıyor. Evlendikten sonra vakit kaybetmeyiz, çok istiyoruz çocuk sahibi olmayı. Tabii tüp bebek olunca ikiz olabiliyor... Kaan'ın da bir kızı var, inanılmaz bir baba. O yüzden çok hevesliyiz, çok güzel hayallerimiz var. Hayalimiz birlikte yaşlanmak, inşallah öyle olur.""İLK DEFA BENİM KADAR GÜÇLÜ BİRİYLE KARŞILAŞTIM""İlk defa kendi kendime hayal kurmayıp, ilk defa kendi kendime bir şey yönetmiyorum. Ben hep tek başıma hayal kurdum, tek başıma gerçekleştirdim. İlk defa benim kadar güçlü biriyle karşılaştım, birlikte hayal kurmanın ne kadar keyifli olduğunu anladım. Gezmeyi çok seviyoruz, her yeri gezmek istiyoruz. Yemek yemeyi de çok seviyoruz."