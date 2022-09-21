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Ünlü oyuncu Kuşadası'nı gezdi...

Amerikalı dövüş sanatları ustası, ünlü aktör ve film yapımcısı Chuck Norris (Carlos Ray Norris) özel yatıyla Kuşadası'na geldi. Efes Antik Kenti’ni gezen, Meryemana Evi’ni ziyaret edip hacı olan Norris, antik kent girişindeki esnaftan alışveriş yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekleme: 21.09.2022 - 02:09 Güncelleme: 21.09.2022 - 02:11 / Editör: Ozge Selin
Ege Denizi'nde yat ile tatil yapan aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Chuck Norris, bugün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı. Filika ile karaya çıkan ünlü oyuncu ve yapımcı, özel bir minibüs ile önce Meryemana Evi'ne götürüldü. Burada hacı olan Norris daha sonra Efes Antik Kenti'ni gezdi. Efes çarşında gezen Norris, kendisini tanıyan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı'da bir dükkana giren Norris, kendisi ve sevdikleri için gümüş takılar aldı. Norris'in akşam saatlerinde Kuşadası'ndan demir alacak olan teknesiyle Türkiye kıyılarında 3 gün daha tatil yapacağı öğrenildi.

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