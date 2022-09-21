. Sessizliğini bozdu!
  • USD: 18,28 - 18,31
  • EURO: 18,30 - 18,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sessizliğini bozdu!

Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında Adana Film Festivali'nde yaşanan olayın ardından Burak Deniz, sessizliğini bozdu. Nilperi Şahinkaya'nın davacı olacağı Burak Deniz, hem oyuncudan hem de kamuoyundan özür diledi.

Ekleme: 21.09.2022 - 10:20 Güncelleme: 21.09.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz, Adana'da bir otelde tartışmışlar, Nilperi Şahinkaya kendisine hakaretlerde bulunduğunu belirttiği Burak Deniz'den davacı olacağını açıklamıştı. Menajerlik şirketinin ardından şimdi de Burak Deniz yazılı bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, hem Şahinkaya'dan hem de Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'den özür diledi.

İşte Burak Deniz'in paylaşımındaki o ifadeler:

'Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım.

Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum.

Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.'
İyi Parti ile DEVA Partisi arasında ekonomi koltuğu çekişmesi
MİT'ten Gara ve Metina'da PKK'ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz
Le Monde: Fransa'da artan enerji fiyatları fabrikaları kapanmaya götürdü
Sergey Şoygu'dan kısmi seferberlik açıklaması
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Saadet Partisi, Tunç Soyer'i eleştiren ilçe başkanını görevden aldı
CHP'li tacizcilerden mağdur kadına skandal tehdit: 'İki çocuğuna yazık ederim'
Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Putin'den dikkat çeken adım: Kısmi askeri seferberlik ilan etti
Başkan Erdoğan ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında gülümseten diyalog...
Başkan Erdoğan'dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt! O Biden, Ben de Erdoğan!
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'
Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyeliğin sinyalini verdi! Hulki Cevizoğlu'ndan, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP’ye tepki! Muhalefet zihinsel kuraklık içinde
Tunç Soyer'i eleştiren Saadet Partili görevden alındı!
CHP'li İBB'den skandal hizmet sözleşmesi!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih yazdı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık pası... Açık açık belirtti!
Başkan Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya 3 kare ile mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi'
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak yanıt! 'Gönlümüzden geçen aday Mansur Yavaş'
Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor: İşte cenaze töreninin detayları

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Avcılar'da heyecanlandıran keşif: Bathonea'da çıngıraklı bilezikli çocuk mezarı bulundu

Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

e-Devlet'ten kontrol edin: Ş K ve S harfleri varsa emekli olamazsınız

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

Milli Uzay Programı hız kazanıyor! Paris'te tarihi anlaşma: İmzalar atıldı

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi

İstanbul'da 14 ilçede 8 saati bulacak elektrik kesintisi