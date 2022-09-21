Sessizliğini bozdu!

Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında Adana Film Festivali'nde yaşanan olayın ardından Burak Deniz, sessizliğini bozdu. Nilperi Şahinkaya'nın davacı olacağı Burak Deniz, hem oyuncudan hem de kamuoyundan özür diledi.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz, Adana'da bir otelde tartışmışlar, Nilperi Şahinkaya kendisine hakaretlerde bulunduğunu belirttiği Burak Deniz'den davacı olacağını açıklamıştı. Menajerlik şirketinin ardından şimdi de Burak Deniz yazılı bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, hem Şahinkaya'dan hem de Şahinkaya'nın erkek arkadaşı Emre Yusufi'den özür diledi.



İşte Burak Deniz'in paylaşımındaki o ifadeler:



'Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım.



Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum.



Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.'

