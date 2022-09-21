. Pınar Deniz: Set benim enerji kaynağım

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde çok özel açıklamalar yaptı.

Kanal D’deki ‘Yargı’da canlandırdığı ‘Avukat Ceylin’ karakteri ile yıldızı parlayan Pınar Deniz, reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesine açıklamaları ile damga vurdu.“Bu başarının sırrı; çok çalışmak. Ben uyumayıp sadece işime odaklandığım bir dönemdeyim. Mesleğimi çok seviyorum, işimi aşkla ve tutkuyla yapıyorum” dedi.Pınar Deniz, “Sevgilim (Kaan Yıldırım) de benim gibi işkolik. Ama bu, görüşmemize engel olmuyor” diye konuştu.Pınar Deniz şunları söyledi:-Tüketim çılgını değilim. Az ama öz alırım. Yıllarca giyebileceğim ürünleri tercih ederim. Zeten klasik severim. Marka takıntım yok.-Kendimi ekranda izlerken ağlarım. Çok fazla özeleştiri yaparım.-İşkolik biriyim. Üretmeden duramam. Çalışarak motive oluyorum. Set benim enerji kaynağım. 1 hafta otursam mutsuz olurum.