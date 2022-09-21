. Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu!
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Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu!

Miss Turkey 2022 finalistleri ardından tacı alacak isim için 20 isim podyuma çıktı. Birbirinden başarılı ve iddialı Miss Turkey adayları, sahnede kısa bir mülakattan geçti. Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olarak da bilinen Miss Turkey 2022'de kazanan tacını geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı. Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu.

Ekleme: 21.09.2022 - 02:01 Güncelleme: 21.09.2022 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
Yoğun katılım arasından seçilen 20 finalist, podyumda yerlerini aldı. Yarışmayı kazanan ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olan isim, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkını kazandı. İlk etapta finalistler arasından oylama ile yarı finale kalan 10 yarışmacı seçildi.

Miss Supranational 2022, 8 numara Selin Erberk Gurdikyan oldu. Tacı geçen yılın kazananı Şira Sahilli'den aldı.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu!

Miss Universe 2022, 5 numara Aleyna Şirin oldu.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu!

Miss World 2022 ise 19 numara Nursena Say seçildi. Tacını Dilara Korkmaz'ın elinden aldı. Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.

Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu!

"ROL MODELİM AZRA AKIN"

Nursena Say mülakatta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Şu anda tam olarak bir yıl önce hayal ettiğim yerde oturuyorum. 24 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mimarlık bölümü mezunuyum. Yaklaşık 1 yıllık mimarlık deneyimim var. Aynı zamanda öğrencilik yıllarımda oyunculuk ve modellik deneyimim var. Benim her zaman öncelikli amacım okulumu bitirmekti. Başka hayallerimin de olduğunu fark ettikten sonra bu yola girdim. Benim için her şeyden önce güzellik için dışa yansıması olarak değerlendiriyorum. Dış görünüşten ziyade kalbi, özgüveni, kendine olan saygısı çok önemli. Benim rol modelim Azra Akın.
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