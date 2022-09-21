. Milli futbolcu Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın yargılandığı darp davasında karar çıktı

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı ve boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Hurmacı arasındaki darp davasında karar verildi. Mahkeme, Özer Hurmacı'ya basit yaralamadan 10 bin 800 TL adli para cezası alırken diğer suçlardan beraat etti. Mihriban Hurmacı ise üzerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, 2015 senesinde hayatını Mihriban Hurmacı ile birleştirmişti.Özer Hurmacı eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, 'Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Ardından barıştıklarını açıklayarak boşanma davasını geri çeken çift çok geçmeden mutlulukları bozulmuştu.Barıştıktan bir ay sonra Mihriban Hurmacı'nın iddiasına göre Özer Hurmacı tarafından darp edilmişti. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı.Darp olayıyla alakalı savcılıkça hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını, birbirlerini darp ettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.