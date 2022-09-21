. MasterChef Sergen Özen köftecisini kapattı!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu, TV8'in sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz yıl yayınlanan sezonuna yedeklerden dahil olan ve başarılı performansıyla son dört isim arasına kadar yükselen Sergen Özen, Tekirdağ'da bulunan köftecisini kapatma nedenini TikTok'ta yayınladığı videoyla açıkladı."SÖZLEŞMEYİ OKUMADAN İMZALADIM"Bildiğiniz gibi yaklaşık üç aydır açık olan köfteciyi kapatmak zorunda kaldım. Sizin de bilmeye hakkınız olduğunu düşünüyorum çünkü çok giden oluyormuş. 'İsim değişikliği oldu' deniliyormuş. Beş ay önce bir şirket ile ortaklık yaptım. Sahipleri Tekirdağlı, kendi memleketlim. Yerlerini kiralamak için gittim, 'Ortak yapalım' dediler. Sözleşmeler hazırlandı, onların avukatı ve benim avukatım baktılar. İmzaladıktan bir ay sonra sözleşme çok ağır maddelerle değiştirilerek, iş arasında bana getirildi. 'Ufak tefek hatalar olmuş Sergen, bunları değiştirmemiz lazım' dediler. Okumadan imzaladım sözleşmeyi. Bu benim aptalığım oldu. Sonradan fark ettim durumu, ortaklığı bitirmek istediğimi söyledim."İSİM HAKKIN 30 YIL BİZDE!"Hayatının şokunu yaşayan MasterChef Sergen, "Bana yaptıkları kalem oynatmak. '30 yıl isim hakkın bizde, hiçbir şey yapamazsın. Bizimsin, üstüne bize para vermen lazım' dediler. 'Aşırı yararlanma' hakkını devreye sokup, Allah'a şükür isim hakkını kurtardım. Kötü niyetli bir sözleşme olduğu için fesholdu. Elemanlar da işsiz kaldı. Onlar için elimden geleni yaptım. İşsiz kalmamaları adında haklı olduğum halde adamlarla uzlaşmaya bile gittim. Orada da bana kötü şeyler yapıldı. Hukuki süreci başlattım" dedi."ORAYA GİTMEYİN"Üç ay önce açtığı köfteciyi ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan Sergen Özen, "Yeni yer illa ki açacağım, daha güzelini açacağım. Battığım için kapanmadı, öyle olsa bu kadar üzülmezdim. İnşallah kazanacağız. Siz de okumadan babanıza bile bir şey imzalamayın. Oraya da gitmeyin, benim ismimi kullanıyorlar. Yani benim için gelenler gitmesin, normal gelenler gidebilir" ifadelerini kullandı.