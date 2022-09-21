. Çağlayan Topaloğlu: Beni papaz etmeyin!

Son olarak 'Mucize 2: Aşk' ile beyazperdede yer alan Mahsun Kırmızıgül, üç yıl aranın ardından Prestij Meselesi filmi için kolları sıvadı. 1 EylüL'de sosyal medya hesabından Hilmi Topaloğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Kırmızıgül, ölümünün 19'uncu yılında efsane yapımcıyı unutmamış, "Bazı insanlar ölmezler. Hilmi abim, yanımızda olmasanda, sen hep bizimlesin. Ne zorlu günlerden geçtik" notunu düşmüştü.Açıklamasında yeni filmine de değinen ünlü isim, "Seninle yola çıkışımızın gerçek hikayesini yazdım, yakında çekimlere başlayacağız. Öyle bir film yapacağız ki sonsuza kadar yaşayacaksın. Hilmi Topaloglu. Saygı ve minnetle" ifadelerini kullanmıştı.Bomonti'de önceki akşam objektiflere yansıyan Mustafa Topaloğlu'nun müzisyen oğlu Çağlayan Topaloğlu, ünlü müzik yapımcısı amcası Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı filmin kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi."Bizim için anlamla bir proje. Güzel isimlerin de olduğu güzel bir iş olacak, ben de orada yer alacağım. Filmde bir yönetmeni oynayacağım, en önemlisi rahmetli Hilmi amcamın gençliğiyle karşılıklı bir sahnem olacak. Bu ilk oyunculuk deneyimim. Hem anlamlı hem de heyecanlı bir iş benim için. Birçok önemli ismin gençlikleri filmde yer alacak."37 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının, filmin yönetmen koltuğunda oturacak olan Mahsun Kırmızıgül'ün aynı zamanda yapımda rol alıp almayacağı ile ilgili sorusu üzerine, "Çok fazla konuşamıyorum. Beni Mahsun abi ile papaz etmeyin" sözleriyle espri yaptı.90’lı yıllarda ünlü sanatçıları bünyesinde toplayarak döneme damgasını vuran Prestij Müzik’in ortaklarından Burhan Aydemir’i Eser Yenenler, eşini ise Melisa Döngel canlandıracak. 2023'te vizyona girmesi planlanan yapımda Hilmi Topaloğlu'nu canlandıracak olan Engin Hepileri, "Çok heyecanlıyım. Gerçek bir hayat hikayesi. Müthiş anılar ve gerçek hikayeler var. Çok benziyormuşum Hilmi Abi'ye, yeni farkettim. Çok mutluyum bu projede yer aldığım için" diyerek, heyecanını dile getirmişti.