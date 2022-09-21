. Çağlayan Topaloğlu: Beni papaz etmeyin!
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Beyaz Gazete
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Çağlayan Topaloğlu: Beni papaz etmeyin!

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi 'Prestij Meselesi’nin oyuncu kadrosu genişliyor. Engin Hepileri, Melisa Döngel, Eser Yenenler, Biran Damla Yılmaz ve Şebnem Bozoklu'nun ardından merakla beklenen yapımın kadrosuna katılan son isim Çağlayan Topaloğlu oldu. Mustafa Topaloğlu'nun 37 yaşındaki şarkıcı oğlu, filmin kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Ekleme: 21.09.2022 - 09:08 Güncelleme: 21.09.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Mucize 2: Aşk' ile beyazperdede yer alan Mahsun Kırmızıgül, üç yıl aranın ardından Prestij Meselesi filmi için kolları sıvadı. 1 EylüL'de sosyal medya hesabından Hilmi Topaloğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Kırmızıgül, ölümünün 19'uncu yılında efsane yapımcıyı unutmamış, "Bazı insanlar ölmezler. Hilmi abim, yanımızda olmasanda, sen hep bizimlesin. Ne zorlu günlerden geçtik" notunu düşmüştü.

"SENİNLE YOLA ÇIKIŞIMIZIN GERÇEK HİKAYESİNİ YAZDIM"

Açıklamasında yeni filmine de değinen ünlü isim, "Seninle yola çıkışımızın gerçek hikayesini yazdım, yakında çekimlere başlayacağız. Öyle bir film yapacağız ki sonsuza kadar yaşayacaksın. Hilmi Topaloglu. Saygı ve minnetle" ifadelerini kullanmıştı.

Çağlayan Topaloğlu: Beni papaz etmeyin!

"AMCANIN GENÇLİĞİYLE KARŞILIKLI SAHNEM OLACAK"

Bomonti'de önceki akşam objektiflere yansıyan Mustafa Topaloğlu'nun müzisyen oğlu Çağlayan Topaloğlu, ünlü müzik yapımcısı amcası Hilmi Topaloğlu'nun sahibi olduğu Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı filmin kadrosuna katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bizim için anlamla bir proje. Güzel isimlerin de olduğu güzel bir iş olacak, ben de orada yer alacağım. Filmde bir yönetmeni oynayacağım, en önemlisi rahmetli Hilmi amcamın gençliğiyle karşılıklı bir sahnem olacak. Bu ilk oyunculuk deneyimim. Hem anlamlı hem de heyecanlı bir iş benim için. Birçok önemli ismin gençlikleri filmde yer alacak."

Çağlayan Topaloğlu: Beni papaz etmeyin!


MAHSUN KIRMIZIGÜL ESPRİSİ

37 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının, filmin yönetmen koltuğunda oturacak olan Mahsun Kırmızıgül'ün aynı zamanda yapımda rol alıp almayacağı ile ilgili sorusu üzerine, "Çok fazla konuşamıyorum. Beni Mahsun abi ile papaz etmeyin" sözleriyle espri yaptı.

"HİLM ABİYE ÇOK BENZİYORMUŞUM"

90’lı yıllarda ünlü sanatçıları bünyesinde toplayarak döneme damgasını vuran Prestij Müzik’in ortaklarından Burhan Aydemir’i Eser Yenenler, eşini ise Melisa Döngel canlandıracak. 2023'te vizyona girmesi planlanan yapımda Hilmi Topaloğlu'nu canlandıracak olan Engin Hepileri, "Çok heyecanlıyım. Gerçek bir hayat hikayesi. Müthiş anılar ve gerçek hikayeler var. Çok benziyormuşum Hilmi Abi'ye, yeni farkettim. Çok mutluyum bu projede yer aldığım için" diyerek, heyecanını dile getirmişti.
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