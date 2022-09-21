. Burak Özçivit'e zehir zemberek sözler
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Burak Özçivit'e zehir zemberek sözler

Dünya sinema camiasının en görkemli film festivallerinden olan Taşkent Film Festivali, 13-18 Eylül 2022 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Burak Özçivit, Tuba Ünsal, Azra Akın, Nurgül Yeşilçay, Serdar Gökhan, Derda Yaşır Yenal, Celal Al, Gizem Lidya Denizci gibi ünlü isimlerin katıldığı festivale Usta oyuncu Serdar Gökhan ile yakışıklı oyuncu Burak Özçivit arasında geçen tartışma damga vurdu.

Ekleme: 21.09.2022 - 17:10 Güncelleme: 21.09.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Dünya sinema camiasının en görkemli film festivallerinden olan Taşkent Film Festivali'ne katılan Türk sinemasının usta oyuncusu Serdar Gökhan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kendisiyle aynı sahneye çıkmadığını iddia eden Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit ile ilgili TV8 ekranlarında yayınlanan 2.sayfa programına katılan usta isim yaşananların perde arkasını anlattı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayda yaşananlar...

Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit sahneye çıkmak istemedi
13-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Taşkent Film Festivali'ne usta isim Serdar Gökhan ile başarılı oyuncu Burak Özçivit arasında geçen tartışma damga vurdu. Ortaya atılan iddiaya göre Nurgül Yeşilçay ve Burak Özçivit kendisiyle aynı sahneye çıkmak istemedi.

'Ben gelmem, ben çıkmam' diye bağrışmalar duydum
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına canlı bağlantı yoluyla katılan Serdar Gökhan olayın perde arkasını anlattı. Gökhan açıklamasında, '12 oyuncu sahneye oturduk, programın devam etmesini bekledik. İki boş sandalyeye o iki arkadaşım oturması lazım. Kulisten duyduğum seslere kadar 'Ben gelmem, ben çıkmam' diye bağrışmalar duydum.' ifadelerinde bulundu.

'Kulağımın kılı kadar değeri yok'
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e çok kızan usta isim zehir zemberekler açıklamarına şu şekilde devam etti. 'Ben onu kıskanıyormuşum, kulağımın kılı kadar benim üzerimde bir etkisi yok. İki tane kaş çatmayla oyunculuk olmuyor. Önce oyunculuk öğrensin.' dedi.

'Yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar'
'Türkiye'yi temsilen gittiğimiz etkinlikte yanımıza oturma tenezzülünde bulunmadılar' diyen Serdar Gökhan, Burak Özçivit'in kulisten 'Ben çıkmam' diye bağırdığını duyduğunu iddia etti.

Tarihi geceye 40 farklı ülkeden katılım sağlandı
Tarihi 1970'lere değin uzanan, gerek Asya Bölgesinin gerekse dünyanın en görkemli film festivallerinden olarak gösterilen Taşkent Film Festivali'ne bu yıl 40 farklı ülkeden sinema sanatçıları, yönetmenler, yapımcılar ve devlet yöneticileri katıldı.

Festival'de Türkiye'ye özel gece düzenlendi
Türk Film Yapımlarının ilgi ile takip edildiği festivalde, Türk Sineması için özel bir gece de düzenlendi. Festivale Türkiye'den; Burak Özçivit, Tuba Ünsal, Azra Akın, Nurgül Yeşilçay, Serdar Gökhan, Derda Yaşır Yenal, Celal Al, Gizem Lidya Denizci gibi oyuncular ile Yönetmen Umut Mete Soydan ve Nazif Tunç ile sektörden bazı senarist ve yapımcılar da katıldı.
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