Zeynep Bastık'tan boşanma açıklaması!

Şarkıcı Zeynep Bastık, aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları uzun sürmeyen ünlü çift, tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şimdilerde birlikte çalışmaya devam eden ikiliden Zeynep Bastık, biten evliliği hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, Akış ile neden boşandıklarını Ömür Sabuncuoğlu'na açıkladı.

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile uzun yıllardır sürdürdüğü birlikteliğini geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasıyla taçlandırmıştı. Nikâh öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık, "Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" açıklamasını yapmıştı.



“Eşinizle yaş farkınız ve size aldığı hediye nedir?” sorularına, “Yaş farkımız dokuz. Düğün hediyesini söylemeyeyim. Fakat doğum günü hediyesi bisiklet aldı" yanıtını veren ünlü şarkıcı, bir takipçisinden gelen "Düğünden en sevdiğin fotoğraf" sorusu üzerine ise Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.



'EVET'TEN SONRA AĞLADI



Zeynep Bastık, “Evet derken heyecanlandınız mı?” sorusuna, “Düğünde ağlamamak için kendimi bayağı tuttum. Tek duramadığım an ‘Evet’ten sonra, ‘Sizi eş ilan ediyorum’ dendiği andı” yanıtını vermişti.



"BİRBİRİMİZİN HAYATINDAN ÇIKMIYORUZ"



Üç yıllık birlikteliğin ardından evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda sürpriz şekilde boşanma kararı almıştı. Evlilikte bir yıl dolmadığı için kanunen boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye başvuru için beklediği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı, gündem olan haber sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:



Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki dört sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz.



"SENİ ÇOK SEVİYORUM ZEYNOCUM"



Tolga Akış ise sosyal medya paylaşımına, "Bugün çıkan boşanma haberleri ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet, ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olamaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum" notunu düşmüştü.



"İYİ Kİ DOĞDUM"



Ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra 29 yaşına basan Zeynep Bastık, doğum gününü boşanmak üzere olduğu eşi ve popçu Edis'in de katıldığı bir organizasyonla kutlamıştı.



Siyah bikinisi, pareosu ve şapkasıyla objektif karşısına geçen Zeynep Bastık, Instagram'dan yayınladığı bu fotoğrafa, "İyi ki doğdum! Koca kadın oldum..." notunu düşmüştü. Tolga Akış da boşanma aşamasında olduğu Bastık'ın fotoğrafını, "Doğum günü kızı..." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



"KİMSE BOŞANMAK İÇİN EVLENMİYOR"



Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan çiftten Zeynep Bastık, Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, boşanmasıyla ilgili de sessizliğini bozdu.



Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık" ifadelerini kullandı.



Çağımızda evliliğin zor olduğunu söyleyen Bastık, "Günümüzde evliliğin zor olduğunu düşünüyorum. Evlilik değerlerini koruyarak kurumu devam ettirmek zor" dedi. "Bebek sahibi olmayı istiyorum" diyen ünlü isim, "En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.



